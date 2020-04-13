Шеф-повар королевской семьи рассказал, что ест принц Чарльз

Самоизоляция пошла наследнику престола на пользу, и уже вскоре стало известно, что принц Уэльский поправился. Вполне возможно, что скорейшему выздоровлению поспособствовали постельный режим и питание, которому принц привык уделять особое внимание.

Вкусовые привычки принца Чарльза озвучил бывший шеф-повар королевской семьи Даррен Макгрэйди, который служил во дворце вплоть до трагической гибели принцессы Дианы в августе 1997 года. По словам Макгрэйди, на завтрак монаршая особа предпочитает есть фрукты, часто пропускает обед, но наслаждается обильным ужином, например, ризотто с жареным ягненком и грибами. При этом готовить еду своим поварам Чарльз рекомендует исключительно из того, что выращено на королевской земле. Шеф-повар добавил, что 71-летний Чарльз был поклонником продуктов без добавок и ГМО еще задолго до того, как правильное питание стало столь популярным по всему миру, пишет wday.ru.

Принц Чарльз всегда был исключительным гурманом в органическом сельском хозяйстве. Он любит грибы, и я помню, как наследник британского престола лично сопровождал своих поваров в Балморал, чтобы показать им, где находятся лучшие. Мы вернулись в Букингемский дворец, и это действительно оказались самые удивительные белые грибы, которые мне доводилось готовить, — поделился в одном из интервью Даррен Макгрэйди.