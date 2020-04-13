ГОРЯЧЕЕ ФОТО В БИКИНИ ⟩ Ягодицы Деми Роуз сравнили с пасхальными яйцами

Популярная модель с британо-колумбийскими корнями Деми Роуз вновь порадовала подписчиков своими пышными формами. Девушка выложила новое фото в своем профиле в Instagram, где она лежит в бикини. На снимке крупным планом показана выдающаяся филейная часть модели, которую так часто обсуждают в сети.

В этот раз подписчики также не оставили без комментариев новое фото Деми. Они восхитились фигурой девушки и сравнили ее с пасхальным яйцом: таким же аппетитным и ярким.

Рост Деми всего 157 сантиметров, но это ни капли не мешает ее карьере. Деми очень популярна в Англии. Она не раз появлялась на обложках таких популярных в Британии журналов, как FHM и Nuts. А Zoo Magazine наградил ее званием «Самая сексуальная девушка планеты» в 2014 году. Деми часто сравнивают с актрисой и певицей Селеной Гомес. И у нее больше миллиона подписчиков в Instagram.