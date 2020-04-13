ПАСХАЛЬНЫЕ ЗАЙЧИКИ ⟩ Счастливые родители Март Хабер и Тайво Пиллер показали фото своих детишек

Владельцы фирмы дизайна интерьера ShiShi Март Хабер и Тайво Пиллер летом 2018 года заключили брак в Нью-Йорке Вскоре суррогатная мать родила им близнецов - мальчика Хуберта и девочку Хильду.

Март часто публикует снимки близнецов в соцсетях. Поянтно, что семья проживает на хуторе Маяка в Вахтрасте. Католическая пасха не стала исключением. Март очень просто подписал кадры с Хубертом и Хильдой: #easterbunnies, что значит "пасхальные зайчики".