Пн, 13.04.2020
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ПАСХАЛЬНЫЕ ЗАЙЧИКИ ⟩ Счастливые родители Март Хабер и Тайво Пиллер показали фото своих детишек

Бизнесмены Марта Хабер и Тайво Пиллер поделились с подписчиками в соцсети Instagram милыми фотографиями своих очаровательных малышей.

Владельцы фирмы дизайна интерьера ShiShi Март Хабер и Тайво Пиллер летом 2018 года заключили брак в Нью-Йорке Вскоре суррогатная мать родила им близнецов - мальчика Хуберта и девочку Хильду.

Март часто публикует снимки близнецов в соцсетях. Поянтно, что семья проживает на хуторе Маяка в Вахтрасте. Католическая пасха не стала исключением. Март очень просто подписал кадры с Хубертом и Хильдой: #easterbunnies, что значит "пасхальные зайчики".

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