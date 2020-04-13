БЕРЕГИТЕСЬ! ⟩ Назван новый вероятный симптом COVID-19

Эксперты заявили, что многие пациенты, у которых позже был подтвержден коронавирус, часто жаловались на проблемы с кожей. Так, некоторые отмечали возникшие покраснения на руках и ногах, похожие на крапивницу, или псевдообморожения.

Специалисты отметили, что считают нужным заявить о возможном новом симптоме коронавируса, поскольку это были не единичные случаи: данные были получены в результате анализа обследования большого количества зараженных COVID-19.

Дерматологи советуют в случае возникновения внезапных проблем с кожей обращаться за профессиональной помощью, пишет «Рамблер».