МУЗЫКА ИХ СВЯЗАЛА ⟩ Новая песня Элизы Колк написана ее бывшим: смогут ли они снова быть вместе?

Валгмаа и Колк встретились в 2015 году, когда Элизе было 17 лет. Музыкальный продюсер старше певицы на 16 лет, он написал для нее песню Superlove, с которой Колк заняла третье место на песенном конкурсе Eesti Laul.

Слухи о романе Элизы с бизнесменом Индреком Рахумаа появились в прошлом году, а в марте певица опубликовала первую совместную фотографию в Instagram.

Удивительно, но музыкальное сотрудничество с Валгмаа Элиза продолжает и по сей день, несмотря на любовный разрыв. Совместный сингл Real Girls был выпущен на этой неделе. Валгмаа является соавтором и продюсером песни.

«Дорогие друзья, я так долго ждала выхода новой песни, и вот она», - так радостно Колк прокомментировала новое творение, которое она посвящает всем сильным женщинам.

Валгмаа говорит, что его отношения с Элизой несколько изменились после расставания: «Мы больше не можем быть вместе физически, но ничто не мешает нам работать вместе».