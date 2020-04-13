ВИДЕО ⟩ Гибнущий Нью-Йорк: стеллажи гробов и аплодисменты медикам

В последний путь на острове Харт уже больше 100 лет провожают без церемоний. Тут покоятся либо те, у кого нет родных, либо те, кому похороны не по карману. Но в братских траншеях каждый день, а не еженедельно здесь прежде не хоронили.

40–50 гробов ежедневно принимает и распределяет по острову похоронная спецкоманда в защитных костюмах. «Невостребованных» родственниками усопших везут сюда как можно скорее — чтобы разгрузить городские морги. Туда сейчас даже покойнику попасть непросто.

Омар Родригес, управляющий похоронного бюро: «Нам сейчас даже не до прощаний. Мы сразу из больницы едем на кладбище или в крематорий».

Каким бы пустым ни был центр Нью-Йорка, на окраине полиция вынуждена разгонять собравшихся на похороны раввина прихожан синагоги — никакой социальной дистанции. А в очереди за продуктами — вообще давка. И выборы в Висконсине решили не отменять. Сказали просто держаться друг от друга подальше.

Мобильный морг на задворках больницы Беллевью в центре города — это уже 11 огромных прицепов-холодильников. От их непрерывно работающих генераторов — мороз по коже.

Нью-Йорк и в спокойные годы многих заставлял задуматься о невозможности нормальной жизни в этом технопарке бесконечных капсоревнований. Везде визуальная теснота, скученность, безликий бетон, а сейчас еще и полное отсутствие свободного места. Даже на кладбище.

Но когда в сутки происходит 2000 новых смертей, даже острова-кладбища на всех может не хватить, и тогда, якобы временно, хоронить придется прямо в парках. Об этом первым сообщил член заксобрания Марк Левин и после еще долго уточнял свои твиты на эту тему.

Страну ждут новые «11 сентября» и «Перл-Харбор» вместе взятые. Жертв коронавируса уже больше, чем погибших в шести предыдущих войнах. Пентагон говорит: «Держитесь». И главный хирург страны показывает, как из армейской футболки сделать повязку на лицо минимального уровня защиты, носить которые — официальная рекомендация Белого дома.

Трамп тоже старается не усложнять. Пообещал «коронавирусную заразу» победить и стать сильнее. Его средство — противомалярийный препарат гидроксихлорохин. Президент в свое время купил акции производящей это вещество компании, а сейчас продать можно что угодно, если это хоть немного помогает в лечении COVID-19.

Трамп до последнего надеялся, что пандемия обойдет США стороной. Публикации о том, что о происходящем в Китае американская разведка узнала еще в ноябре, Пентагон опроверг. Хотя издания ссылаются и на перехват данных, и на анализ спутниковых снимков, которые показали катастрофическое изменение жизни китайского мегаполиса.

За рекордно высокие показатели по заболеваемости и смертности с Трампа хотят спросить в Конгрессе. Все ли президент делал правильно? Спойлер — нет, он даже после собственной рекомендации отказывается ходить в маске. О промахах в ликвидации последствий пандемии президенту напомнил и Байден.

Джо Байден, кандидат в президенты США: «Сколько боли можно было бы избежать, если бы были приняты быстрые решительные действия. Это задача, требующая лидера. Она требует прозрачности и срочности».

А Сенат винит не Трампа, Сенат винит Китай. Пекин допустил распространение вируса, уверен Линдси Грэм, пусть он и отвечает и за смерти тысяч американцев, и за рекордную безработицу, которая, судя по всему, превзойдет показатели Великой экономической депрессии.