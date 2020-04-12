ФОТО ⟩ В Кейла появилась реклама, вызывающая беспокойство

Неделей ранее на странице Департамента полиции и погранохраны в Fаcebook появилась публикация, в которой полицейские выразили свое беспокойство касательно большого наплыва людей в Кейла-Йоа.

«Если вы увидите, что на парковке будет много машин и вокруг много людей, то стоит развернуться и поискать другое приятное место, чтобы подышать свежим воздухом», — порекомендовал полицейский.