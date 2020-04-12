ФОТО ⟩ В Кейла появилась реклама, вызывающая беспокойство

В редакцию Limon.ee поступило фото читателя сделанное в Кейла. «В прошлые выходные этот район посетило более 1000 человек, 50 из которых, могли быть заражены вирусом», — гласит надпись на плакате.
Неделей ранее на странице Департамента полиции и погранохраны в Fаcebook появилась публикация, в которой полицейские выразили свое беспокойство касательно большого наплыва людей в Кейла-Йоа.
«Если вы увидите, что на парковке будет много машин и вокруг много людей, то стоит развернуться и поискать другое приятное место, чтобы подышать свежим воздухом», — порекомендовал полицейский.
Abipolitseinik Uku ja tema paarimees Edgardi hommikune patrulliring Keila-Joal, Vääna-Jõesuus ja seal lähistel oli...Posted by Politsei- ja Piirivalveamet on Sunday, 5 April 2020