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ФОТО ⟩ В Кейла появилась реклама, вызывающая беспокойство

ФОТО: Фото читателя Limon.ee

В редакцию Limon.ee поступило фото читателя сделанное в Кейла. «В прошлые выходные этот район посетило более 1000 человек, 50 из которых, могли быть заражены вирусом», — гласит надпись на плакате.

Неделей ранее на странице Департамента полиции и погранохраны в Fаcebook появилась публикация, в которой полицейские выразили свое беспокойство касательно большого наплыва людей в Кейла-Йоа.

«Если вы увидите, что на парковке будет много машин и вокруг много людей, то стоит развернуться и поискать другое приятное место, чтобы подышать свежим воздухом», — порекомендовал полицейский.

Abipolitseinik Uku ja tema paarimees Edgardi hommikune patrulliring Keila-Joal, Vääna-Jõesuus ja seal lähistel oli...

Posted by Politsei- ja Piirivalveamet on Sunday, 5 April 2020
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