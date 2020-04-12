Телеведущий Александр Васильев направлен в больницу

Он написал в своем Instagram, что почувствовал себя плохо еще 5 апреля – у него начался кашель, поднялась температура до 37,5 - 38 градусов.

«Я усиленно лечился бабушкиными методами – чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня. Увы, не помогло», – констатировал он.

Как пишет ведущий, врачи, приехавшие к нему, померили давление, взяли тест и, несмотря на мои просьбы меня не госпитализировать по принципу – дома стены лечат, увезли в Коммунарку. Там у телеведущего взяли анализы, которые показали двустороннее воспаление легких.

Сейчас температура у него 36,6, и медики обещают отпустить домой через 5-7 дней, добавил Васильев.