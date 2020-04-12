ПИТАЕМСЯ ПРАВИЛЬНО ⟩ Антиоксиданты: в каких продуктах искать

Антиоксиданты – это вещества, которые способны предотвращать процессы окисления в организме. Они нейтрализуют негативное действие свободных радикалов, избыток которых запускает в организме процессы окисления, старения, снижения иммунитета и развития различных заболеваний, пишет menslife.com.

Откуда берутся свободные радикалы?

1) Наш организм сам вырабатывает свободные радикалы в процессе жизнедеятельности. И в физиологических концентрациях они выполняют ряд важных функций в организме. Проблемы начинаются с их избытком.

2) Мы «добавляем» свободные радикалы в свой рацион, когда неправильно питаемся, а также употребляем консерванты, когда принимаем некоторые лекарства, овощи, прошедшие обработку пестицидами.

3) Употребление алкоголя и курение провоцирует избыточное образование св.радикалов.

4) Свободные радикалы попадают в легкие вместе с воздухом, насыщенным выхлопными газами, табачным дымом, мельчайшими частицами асбестовой пыли.

5) Усиленному образованию их в организме способствуют рентгеновское излучение и чрезмерный загар.

6) И, наконец, свободные радикалы в избытке сами образуются в клетках при эмоциональных потрясениях, стрессах, травмах и сильных физических нагрузках.

Чем опасен избыток свободных радикалов в организме?

При избыточном образовании, т.е. не скомпенсированной системой защиты, свободные радикалы являются факторами, провоцирующие практические все заболевания.

- Сердечно-сосудистые заболевания (ИБС, инфаркт, инсульт, атеросклероз)

- Онкология

- Диабет

- Инфекционные заболевания (вирусные, бактериальные)

- И многие другие заболевания, а также ускоренное старение организма.

А теперь хорошая новость!

В нашем организме существуют системы гашения свободных радикалов, или так называемые антирадикальные антиперекисные системы. Однако, чтобы не было сбоев в работе этих систем, мы должны им помогать. Это можно делать с помощью образа жизни и питания.

Где искать антиоксиданты?

На сегодняшний день учёным известно большое количество антиоксидантов. И их число растёт с каждым днём, но все они неизменно попадают в три группы:

- витамины

- минералы и ферменты

- флавоноиды.

И наша с вами задача – обеспечить поступление в организм всех видов антиоксидантов (кроме ферментов, т.к. они производятся самим организмом). Антиоксиданты содержатся во вногих продуктах, которые обязательно должны присутсвовать в нашем рационе. Расмотрим ряд самых важных антиоксидантов.

Витамин Е (токоферол)

Токоферолы подавляют перекисное окисление жиров. Витамин Е должен работать в связке с витамином С.

Продукты: масло зародышей пшеницы, пророщенная пшеница, нерафинированные масла – подсолнечное, кукурузное, арахисовое, кунжутное (холодного отжима - отжим при температуре не более 50 градусов), семена подсолнечника, фундук, арахис, фисташки, орех-пекан, грецкий орех.

Форма для приема: смесь из 8-ми веществ: альфа, бета, гамма, дельта токоферолов и токотриенолов в D-форме (природная форма)

Важно: витамин Е работает в связке с витамином С, а он должен быть вместе с флавоноидами. Т.е. антиоксидантный эффект обеспечивается такой триадой: витамин Е + витамин С + флавоноиды.

Витамин С (аскорбиновая кислота)

Аскорбиновая кислота восстанавливает окисленную форму токоферола и другие важнейшие антиоксиданты.