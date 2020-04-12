ЛЮБОВЬ? ⟩ Аршавина засняли на видео в бане с новой девушкой

У Габриэллы есть ребенок. Но в своем блоге кадров с Аршавином она не размещала. Пользователи Сети раскритиковали Аршавина за несоблюдение самоизоляции в то время, пока в России и мир свирепствует коронавирус.

Стоит отметить, что не так давно Аршавин развелся со своей очередной женой – Алисой Казьминой. Причиной расставания стали измены со стороны футболиста. После развода Алиса еще некоторое время проживала со своими детьми в квартире матери Аршавина, но через некоторое время свекровь ее выгнала.