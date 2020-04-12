ЛЮБОВЬ? ⟩ Аршавина засняли на видео в бане с новой девушкой

В Интернете появилось видео, на котором 38-летний футболист Андрей Аршавин отдыхает в бане со своей новой избранницей – некоей Габриэллой, сообщает Starhit. Кто она такая, точно неизвестно. Есть предположение, что это девушка легкого поведения.
У Габриэллы есть ребенок. Но в своем блоге кадров с Аршавином она не размещала. Пользователи Сети раскритиковали Аршавина за несоблюдение самоизоляции в то время, пока в России и мир свирепствует коронавирус.
Стоит отметить, что не так давно Аршавин развелся со своей очередной женой – Алисой Казьминой. Причиной расставания стали измены со стороны футболиста. После развода Алиса еще некоторое время проживала со своими детьми в квартире матери Аршавина, но через некоторое время свекровь ее выгнала.
Что же касается Юлии Барановской – тоже бывшей супруги Аршавина, то спортсмен недавно подал в суд, требуя уменьшить размер выплачиваемых алиментов. С детьми от Барановской футболист при этом не общается. Сама же Барановская решилась прокомментировать последние выходки Аршавина. Она считает, что ее бывший решил попробовать затмить коронавирус в информационном пространстве. «А если серьезно, то особенно в условиях того, что происходит сейчас, даже мне становится стыдно за него, но ему, видимо, нет», - добавила телеведущая.