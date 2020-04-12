Билл Гейтс объявил, когда мир начнет возвращаться к обычной жизни уже в конце весны

Билл Гейтс считает, что летом люди смогут постепенно возвращаться к своим занятиям, но каким именно — должно решать правительство, так как вакцины от распространяющегося коронавируса все еще нет. Он также призвал не обольщаться, что власти смогут «достать волшебную палочку» и вернуть все на свои места, в том числе привычный гражданам образ жизни, — на это потребуется какое‑то время, и будут нужны способы удержания коронавируса, будь то эффективное лекарство или «чудесная терапия».

Миллиардер также рассказал, что его благотворительный фонд занимается разработкой вакцины и сможет закончить ее в течение полугода, но не стоит рассчитывать, что это будет идеальное лекарство. Он отметил, что многое зависит от контроля пандемии, а в качестве удачного примера такого контроля он привел азиатские страны, которые первые попали под удар коронавируса, но теперь, спустя несколько месяцев, возвращаются к обычной жизни, пишет daily.afisha.ru.