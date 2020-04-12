ЗАГАДКА ВЕКА ⟩ Пользователи Сети пытаются найти спрятавшегося на рисунке кота, но удается далеко не каждому

Картинка не перегружена деталями — кажется, найти кого-то на ней будет очень просто. Но не тут-то было. Чтобы справиться с заданием, нужно не только включить внимательность на максимум, но и проявить сообразительность. Должно быть, этот кот выглядит совсем не так, как можно подумать. В комментариях на «Реддите» пользователи всё-таки помогли автору. Так что если вы до сих пор не справились, можете читать дальше.