ЗАГАДКА ВЕКА ⟩ Пользователи Сети пытаются найти спрятавшегося на рисунке кота, но удается далеко не каждому

Без чего не обходится Интернет? Конечно, без котиков. В очередной вирусной головоломке пользователям предлагают найти усатого на рисунке. Всё не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Недавно на Reddit в разделе Puzzles (Головоломки) пользователь под ником OwnedByNox опубликовал рисунок женщины с метлой. В описании автор отметил, что на картинке где-то спрятался кот, и попросил помочь ему найти его.
Картинка не перегружена деталями — кажется, найти кого-то на ней будет очень просто. Но не тут-то было. Чтобы справиться с заданием, нужно не только включить внимательность на максимум, но и проявить сообразительность. Должно быть, этот кот выглядит совсем не так, как можно подумать. В комментариях на «Реддите» пользователи всё-таки помогли автору. Так что если вы до сих пор не справились, можете читать дальше.
Поверните изображение на 90 ° по часовой стрелке. Вы увидите грубый контур кошки на жёлтой стене (пустое пространство) между головой женщины и метлой, которую она держит.