ФОТО ⟩ В тренче на голое тело: 55-летняя Ирина Безрукова засветила шикарную фигуру

Мне сегодня 55. Скрывать возраст в наше информированное время нет никакого смысла. Пугает ли меня эта цифра? Нисколько. Это всего лишь цифра. Я не выгляжу и не ощущаю себя на этот возраст. Да и в моем окружении много прекрасных, взрослых женщин. Они также живут полной и интересной жизнью! Путешествуют, много работают, помогают другим, заводят романы, отлично проводят время и знают вкус жизни,