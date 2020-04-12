ФОТО ⟩ В тренче на голое тело: 55-летняя Ирина Безрукова засветила шикарную фигуру

Стилем бывшей жены Сергея Безрукова Ирины восхищаются тысячи поклонников. Актриса умеет выгодно подчеркивать все достоинства своей фигуры и регулярно публикует фото в соцсетях, на которых демонстрирует стильные look.
Такие снимки всегда собирают много лайков и комментариев. Однако новая фотография, которой Безрукова поделилась на своей странице в Instagram произвела настоящий фурор: всего за несколько часов кадр собрал десятки тясяч лайков и почти две тысячи комментариев.
На фото Ирина позировала лишь в одном тренче, который надела на голое тело. В кадре актриса засветила стройные длинные ноги. Пикантный снимок экс-жена Безрукова опубликовала в честь своего дня рождения - 11 апреля ей исполнилось 55 лет!
Мне сегодня 55. Скрывать возраст в наше информированное время нет никакого смысла. Пугает ли меня эта цифра? Нисколько. Это всего лишь цифра. Я не выгляжу и не ощущаю себя на этот возраст. Да и в моем окружении много прекрасных, взрослых женщин. Они также живут полной и интересной жизнью! Путешествуют, много работают, помогают другим, заводят романы, отлично проводят время и знают вкус жизни,
- пишет Ирина.