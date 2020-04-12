Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 13 по 19 апреля

Это благоприятная неделя для людей, которые не привыкли сдаваться.

Овен

У Овнов грядущий период будет одним из самых непростых. По мере переживания определенных проблем и неурядиц будут появляться новые возможности. Самое важное для этих людей — научиться избавляться от беспокойства. В этом им помогут пять полезных техник. Середина апреля требует от Овнов максимальной работоспособности.

Пришло время для самоанализа и уединения. Звезды хотят, чтобы Овны больше думали о себе, а не об окружающих. Новые знакомства лучше пока не развивать. Семейным представителям Знака нужно научиться давать больше свободы второй половинке, детям. Укрепить отношения можно лишь посредством временного отдыха друг от друга.

Телец

Тельцам удастся вывести отношения на новый уровень на этой неделе. Нужно не бояться брать на себя ответственность за свои поступки и стараться решать общие проблемы. Умение приходить на помощь будет самым лучшим способом завоевать доверие или восстановить его. Одиноким людям этого знака тоже повезет, ведь звезды повысят их харизму.

На работе и дома необходимо общаться со всеми без предвзятости. Самые опасные дни, в которые всё вышесказанное Тельцам понадобится, как воздух — 15 и 16 апреля. Чтобы изменить свою судьбу и добиться наилучших результатов, потребуется использование трех эффективных практик.

Близнецы

Близнецам придется встретиться на этой неделе с некоторыми неурядицами и испытаниями в сфере работы. Специальные заговоры помогут выйти сухими из воды и обрести уверенность в себе. Стоит больше времени посвящать делам, которые нельзя откладывать на потом. Пришла пора разобраться с проблемами, которые нависли темной тучей.

В любовной сфере нужно оставаться собой. Это касается всех, начиная от одиноких Близнецов и заканчивая теми, кто уже давно в браке. Период с четверга по субботу будет идеальным для знакомств, романтики и флирта. Вселенная поможет найти близкого человека, поможет укрепить любовь.

Рак

Ракам предстоит на этой неделе сделать то, что психологи называют выходом из зоны комфорта. Пришло время как следует потрудиться, чтобы достичь нужных результатов в любви, в делах и в работе. На этой неделе не будет времени для безделья и прокрастинации. Нужно двигаться к своим целям, причем без страхов и сомнений, которые зачастую мешают.

Чтобы стать счастливее, придется отказаться от нескольких вещей в своей жизни. Наш путь представляет собой не только приобретение чего-то нового, но и избавление от всего лишнего. На выходных обязательно нужно навести дома порядок, сделать уборку. Можно также отправиться по магазинам и обновить гардероб, купить себе что-то приятное.

Лев