ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ⟩ Традиции и приметы праздника, а также что нельзя делать в этот день

Сегодня, 12 апреля, наступил значимый церковный праздник – Вербное воскресенье 2020 или Вход Господень в Иерусалим. Верующие отмечают этот день ровно за неделю до Пасхи. На Вербное воскресенье сохранилось множество интересных и удивительных ритуалов, традиций и примет. О каких народных обычаях не забыли, и на что стоит обратить внимание в этот день, узнайте в нашей статье.