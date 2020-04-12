ГУБКИ БАНТИКОМ ⟩ Главная блондинка Эстонии показала свежее фото с женихом

Когда-то имя певицы Грете Клейн буквально не сходило со страниц светских хроник. Еще бы... Красавица, кумир эстонских подростков, одна из самых популярных персон в Instagram среди жителей Эстонии. Впрочем, не так давно Грете впервые стала матерью и, кажется, полностью посвятила себя новой роли. Настолько, что фото в ее аккаунте теперь появляются настолько редко, что поклонники успевают соскучиться.
Вчера Грете наконец-то порадовала фанатов свежим снимком, который был сделан во время поездки в автомобиле с женихом - продюсером Эрго Кулдом.
Грете, которая недавно вернулась к светлому цвету волос, следела легкий макияж и подкрасила губы розовой помадой. Поклонники не смогли пройти мимо кадра и за сутки фото собрало почти 9 тысяч лайков.