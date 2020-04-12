ГУБКИ БАНТИКОМ ⟩ Главная блондинка Эстонии показала свежее фото с женихом

Когда-то имя певицы Грете Клейн буквально не сходило со страниц светских хроник. Еще бы... Красавица, кумир эстонских подростков, одна из самых популярных персон в Instagram среди жителей Эстонии. Впрочем, не так давно Грете впервые стала матерью и, кажется, полностью посвятила себя новой роли. Настолько, что фото в ее аккаунте теперь появляются настолько редко, что поклонники успевают соскучиться.