ПЛАЧЬ И СМОТРИ ⟩ Эстонская 33-летняя красотка показала себя в ванной на фоне райского пейзажа

Правда, с поездками теперь, видимо, придется повременить. Границы закрыты, карантин введен почти во всем мире. Впрочем, никто ведь не запрещает мечтать о будущих поездках и вспоминать старые...

На днях Хелен опубликовала в Сети соблазнительный кадр, на котором она позирует, сидя спиной к камере. Ванная с пеной, невероятный вид на океан и бокал вина, что же может быть лучше?