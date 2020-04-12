ПЛАЧЬ И СМОТРИ ⟩ Эстонская 33-летняя красотка показала себя в ванной на фоне райского пейзажа

Эстонская певица Хелен Адамсон (33) является заядлой путешественницей. Иногда кажется, что как только подворачивается удобная возможность, Хелен тут же пакует чемоданы и отправляется покорять разные уголки нашей планеты.
Правда, с поездками теперь, видимо, придется повременить. Границы закрыты, карантин введен почти во всем мире. Впрочем, никто ведь не запрещает мечтать о будущих поездках и вспоминать старые...
На днях Хелен опубликовала в Сети соблазнительный кадр, на котором она позирует, сидя спиной к камере. Ванная с пеной, невероятный вид на океан и бокал вина, что же может быть лучше?
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