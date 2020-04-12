ФОТО ⟩ В стрингах у холодильника: эстонская Кардашьян показала, как проходит ее карантин

Казалось бы, все уже успели привыкнуть к экстравагантным выходкам Эрны Хуско, но, как выясняется, девушке еще есть, чем нас удивить...
На днях в Instagram-блоге бывшей фигуристки, а ныне известной фитнес-модели Эрны Хуско появилось фото, на котором она позирует перед камерой, стоя в трусах и кроп-топе у холодильника.
Впрочем, если судить по его содержимому, фигурой Эрна все же не рискует...
Эрна очень гордится своими формами. Еще бы, ведь по словам девушки, ее аппетитные ягодицы — плод упорных тренировок в зале, а не рук пластического хирурга (которого ей якобы оплатил проживающий в Эстонии бизнесмен). Поклонники Эрны всегда радуются любым обновлениям в ее блоге.