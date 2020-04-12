Финские ученые выяснили, что коронавирус остается в воздухе дольше, чем ожидалось

Исследователи решили смоделировать ситуацию, когда человек кашляет в магазине между стеллажей, пишет zik.ua.
Финские ученые показали с помощью 3D-модели, как коронавирус распространяется в помещении от инфицированного COVID-19 человека.
Соответствующее видео опубликовал университет Аальто в Хельсинки. Так, специалисты взяли в качестве примера то, как человек кашляет в магазине между стеллажей. Облако из мелких частиц, которым является вирус, начинает распространяться в помещении и продолжает летать в воздухе около шести минут.
При этом, как объясняют ученые, частицы, которые выделяются при сухом кашле, очень маленькие, меньше 15 микрометров, и поэтому способны долго удерживаться в воздухе, попадая в дыхательные пути окружающих людей. Именно поэтому, по словам специалистов, и нужно избегать магазинов, общественных заведений и транспорта.