Финские ученые выяснили, что коронавирус остается в воздухе дольше, чем ожидалось

Финские ученые показали с помощью 3D-модели, как коронавирус распространяется в помещении от инфицированного COVID-19 человека.

Соответствующее видео опубликовал университет Аальто в Хельсинки. Так, специалисты взяли в качестве примера то, как человек кашляет в магазине между стеллажей. Облако из мелких частиц, которым является вирус, начинает распространяться в помещении и продолжает летать в воздухе около шести минут.