ГОРОСКОП НА 12 АПРЕЛЯ ⟩ Тельцов ждут неожиданные расходы, а Львы достигнут больших успехов

Лев на сегодня

Вы достигнете больших успехов, если не станете лениться и проявите немного настойчивости. Найти достойное применение талантам поможет интуиция; она же убережет и от ошибок, которые было бы сложно исправить. Не бойтесь строить грандиозные планы на этот день – бездействие влияет на вас пагубно, портит настроение, порождает раздражительность и слишком высокие требования к окружающим. Романтические отношения складываются гармонично. Тем, кто стремится к переменам в личной жизни, этот день обещает приятные знакомства и необыкновенные встречи. Однако не стоит искать свою судьбу там, где собираются люди случайные, не объединенные общими интересами и целями.

Дева на сегодня

Сложным будет день для тех, кто рассчитывал на помощь единомышленников. Со своими проблемами придется справляться самостоятельно, хотя родственники поддержат вас морально. Советы, полученные в этот день, окажутся весьма сомнительными, так что следовать им нужно с осторожностью. Достаточно благоприятна финансовая картина, но деньги стоит тратить лишь на вещи, которые будут служить вам долго; на развлечениях же постарайтесь сэкономить. Незапланированная поездка может стать причиной ссоры с любимым человеком. Постарайтесь быть терпеливым, не отвечайте на упреки резкими замечаниями. Спокойствие и уверенность в собственной правоте сослужат вам лучшую службу, чем бескомпромиссность и желание настоять на своем, не смотря ни на что.

Весы на сегодня

Будьте очень осторожны в общении – знакомства, завязанные в этот день, могут принести немало проблем. Нежелательно посещать рынки и крупные торговые центры, вокзалы и аэропорты также представляют определенную опасность. Внимательно следите за своими вещами, не вступайте в беседы с сомнительными особами, и просто сохраняйте бдительность – все это поможет избежать неприятностей. Отношения с родственниками складываются весьма напряженными, разногласия усугубляются, и уже кажется невозможным найти решение, которое устроило бы всех. Однако у вас есть шанс сохранить хотя бы видимость мира – поверьте, это уже неплохо. Отвлечься от проблем поможет встреча с давними друзьями.

Скорпион на сегодня

Ваш жизненный потенциал очень высок. Ни одна из возможностей, которые открывает этот день, не останется неиспользованной, да и результаты ваших усилий окажутся весьма впечатляющими. Сегодня вам предстоит быть в центре внимания; будьте готовы проявлять инициативу, руководить действиями других людей, решать организационные вопросы – все это получится у вас лучше, чем у кого бы то ни было. Финансовая картина благоприятна, некоторых Скорпионов ожидают денежные поступления. Стабильность семейных и романтических отношений не будет навевать на вас скуку. Напротив, именно сегодня вы будете радоваться вниманию близких людей, получать удовольствие от общения с ними, да и сами наверняка найдете, чем порадовать окружающих.

Стрелец на сегодня