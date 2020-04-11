Четыре способа, которые помогут развеять скуку на карантине

Прежде чем начать читать текст, устраивайся поудобнее, надевай свою лучшую пижаму и посмотри, что носят самые красивые звезды, сидя дома:

Дома сидеть скучно — под этим заявлением подпишется чуть ли не половина планеты. Но это только потому, что люди не в курсе целительных свойств скуки. Да-да, скука на самом деле полезна. Два психолога-исследователя, доктор Эрин Уэстгейт и Тимоти Уилсон, досконально изучили скуку и ее последствия.

Они пришли к выводу, что скука овладевает человеком и погружает в негатив только при двух условиях. Первое: мы не загружаем себя интеллектуально. Второе: мы считаем себя бесполезными и незначительными.

Эрин Уэстгейт уверена: скука зависит исключительно от внимания и мотивации. Этих двух параметров нам может не хватать или они могут быть в избытке, и тогда возникает скука.

Кстати, психологи выделяют три типа скуки. Первый — когда мы не можем ничем занять свое внимание. Второй — когда все, что мы делаем, не имеет для нас значения. Третий — смешанный тип, когда нам и внимание занять нечем, и все кажется бессмысленным.

Важно понимать, какой тип скуки овладевает тобой в конкретный момент времени. От этого зависит, какой способ устранения скуки стоит выбрать, чтобы чувствовать себя лучше.

Способ первый: меняй уровень сложности

Если чувствуешь, что вымотана морально, не можешь сфокусироваться ни на чем, попробуй начать с регулировки уровня сложности твоих занятий. Да, как в игре.

Сначала выключи то, что мешает сосредоточиться (телевизор, социальные сети, мессенджеры). Затем попробуй убавить сложность процесса, которым занята в данный момент. Например, выбери книгу с сюжетом попроще, если читаешь. Или тренировку полегче, если пытаешься заняться спортом.

Если тебе, наоборот, дается все слишком легко, усложни процессы. Добавь хардкора в тренировку или выбери роман с забористым сюжетом, сквозь который, кажется, даже сам автор продирался с трудом.

Способ второй: меняй задачи

Предположим, за время самоизоляции ты решила выучить испанский. Однако дело не пошло дальше первых страниц самоучителя или нескольких вводных уроков в приложении.

Ты чувствуешь усталость, хочется полежать и подремать. Меняй свой план и займись... сном. Больше спи, экспериментируй с разными удобными позами для сна, разным временем отхода ко сну. Одним словом, стань полноценным исследователем сна, а испанский прибереги на потом.

Когда задача «Сон» будет решена, снова вернись к испанскому. Только начинай с малого, не старайся сразу же выучить сто слов и заговорить на языке буквально после третьего урока.

Способ третий: меняй важность процессов, которыми занимаешься