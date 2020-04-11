Четыре способа, которые помогут развеять скуку на карантине

Прежде чем начать читать текст, устраивайся поудобнее, надевай свою лучшую пижаму и посмотри, что носят самые красивые звезды, сидя дома:
Дома сидеть скучно — под этим заявлением подпишется чуть ли не половина планеты. Но это только потому, что люди не в курсе целительных свойств скуки. Да-да, скука на самом деле полезна. Два психолога-исследователя, доктор Эрин Уэстгейт и Тимоти Уилсон, досконально изучили скуку и ее последствия.
Они пришли к выводу, что скука овладевает человеком и погружает в негатив только при двух условиях. Первое: мы не загружаем себя интеллектуально. Второе: мы считаем себя бесполезными и незначительными.
Эрин Уэстгейт уверена: скука зависит исключительно от внимания и мотивации. Этих двух параметров нам может не хватать или они могут быть в избытке, и тогда возникает скука.
Кстати, психологи выделяют три типа скуки. Первый — когда мы не можем ничем занять свое внимание. Второй — когда все, что мы делаем, не имеет для нас значения. Третий — смешанный тип, когда нам и внимание занять нечем, и все кажется бессмысленным.
Важно понимать, какой тип скуки овладевает тобой в конкретный момент времени. От этого зависит, какой способ устранения скуки стоит выбрать, чтобы чувствовать себя лучше.
Способ первый: меняй уровень сложности
Если чувствуешь, что вымотана морально, не можешь сфокусироваться ни на чем, попробуй начать с регулировки уровня сложности твоих занятий. Да, как в игре.
Сначала выключи то, что мешает сосредоточиться (телевизор, социальные сети, мессенджеры). Затем попробуй убавить сложность процесса, которым занята в данный момент. Например, выбери книгу с сюжетом попроще, если читаешь. Или тренировку полегче, если пытаешься заняться спортом.
Если тебе, наоборот, дается все слишком легко, усложни процессы. Добавь хардкора в тренировку или выбери роман с забористым сюжетом, сквозь который, кажется, даже сам автор продирался с трудом.
Способ второй: меняй задачи
Предположим, за время самоизоляции ты решила выучить испанский. Однако дело не пошло дальше первых страниц самоучителя или нескольких вводных уроков в приложении.
Ты чувствуешь усталость, хочется полежать и подремать. Меняй свой план и займись... сном. Больше спи, экспериментируй с разными удобными позами для сна, разным временем отхода ко сну. Одним словом, стань полноценным исследователем сна, а испанский прибереги на потом.
Когда задача «Сон» будет решена, снова вернись к испанскому. Только начинай с малого, не старайся сразу же выучить сто слов и заговорить на языке буквально после третьего урока.
Способ третий: меняй важность процессов, которыми занимаешься
Иными словами, измени цели выполняемых задач. Скука словно нашептывает: все, чем ты сейчас занимаешься, не имеет никакого смысла и вообще никому не нужно. Спроси себя, почему такие мысли пришли в голову. Возможно, процесс, которым ты занята, не имеет внутренней важности для тебя и ты делаешь так, просто чтобы скоротать время? В таком случае выбери дело, которое принесет тебе хоть какую-то пользу.
Если ты просто лежишь на диване и смотришь сериалы, выбери вариант в оригинальной озвучке с субтитрами. Волей-неволей будешь прислушиваться к иностранной речи и запоминать какие-то слова. Так совместишь приятное с полезным.
Ты ведь помнишь, что мы сами создаем себе реальность? Если внутренний голос уводит с рационального и разумного пути, повергает в скуку или уныние, слушать его вовсе не обязательно. Ты сама определяешь, что для тебя важно и полезно.
Способ четвертый: планируй занятия
Если тебе кажется, что прогнать скуку может только смена занятия, начни вот с чего. Подумай, какое дело будет заставлять тебя думать и размышлять, а какое — просто подарит ощущение комфорта на грани блаженства. Это может быть что-нибудь новое. Перебирай занятия, примеряй их на себя и прислушивайся к внутренним ощущениям. Загорелась внутри лампочка, стало тепло от мысли, что ты сейчас займешься чем-то увлекательным или необычным? Отлично!
Уже упомянутый доктор Уэстгейт считает, что нам стоит непременно выбирать занятия не только интересно-полезные для тела, но и увлекательные для мозга. Дело в том, что таким образом мы тренируем мозг, надолго изгоняем скуку и вообще меняем наше к ней отношение. В результате мы перестаем считать заведомо скучным все подряд.
Разумеется, это не означает, что иногда нельзя полениться и откровенно побездельничать. Иногда и это полезно. Однако старайся во всем соблюдать разумный баланс.
Вообще, со скукой не нужно бороться, ее нужно слушать, поскольку это сигнал. Сигнал о том, что конкретное дело, которым мы заняты в определенный момент времени, не совсем нам подходит. Так вот сейчас, когда мы все сидим дома, — идеальное время учить уроки, которая нам преподает скука.