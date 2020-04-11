Вскрылись новые детали болезни Болезни Корчевникова

Говорят, 37-летний Борис Корчевников еще несколько дней назад жаловался на плохое самочувствие, а прямо во время съемок узнал о положительном тесте на вирус нового типа. Теперь телеведущий вынужден проходить лечение, и некоторые вполне резонно забеспокоились, что он уже мог кого-то заразить.

А ведь в каждом выпуске программы «Судьба человека» он встречается с известными людьми, которые в силу возраста попадают в группу риска по заболеваемости коронавирусом.

«СтарХит» поспешил выяснить действительно ли у Корчевникова диагноз, вызванный COVID-19. Однако помощница гендиректора канала «Спас» опровергла информацию, заявив, что он попросту находится на самоизоляции. «Нет, это не правда. С ним все в порядке. Он, как и большинство из сотрудников «Спаса», работает дома», — сообщили в пресс-службе.

Сам же телеведущий недавно общался с коллегами по видеосвязи. «Я очень благодарен всей команде нашего канала, которая сейчас в аппаратной и сидит в масках. Вы большие молодцы и очень самоотверженные люди. Спасибо, вам, кто стоит за камерой и ежедневно делает эфиры «Спас» в новых для нас условиях», — говорил он.

Напомним, что несколько лет назад у Бориса Корчевникова обнаружили опухоль головного мозга, к счастью, новообразование оказалось доброкачественным. Ведущий перенес операцию и вскоре вернулся к работе. Однако в прошлом году поклонники забили тревогу, заметив изменения во внешности кумира.

«Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Все уже позади, я иду на поправку. Но мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой», — признался Корчевников.