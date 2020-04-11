Вскрылись новые детали болезни Болезни Корчевникова

На днях в СМИ появилась информация, что известный ведущий и генеральный директор телеканала «Спас» болен вирусом нового типа: якобы Корчевников получил подтвержденный тест и лечится дома. Однако, по словам его представителей, эта новость не более, чем выдумка, пишет Starhit.ru.
Говорят, 37-летний Борис Корчевников еще несколько дней назад жаловался на плохое самочувствие, а прямо во время съемок узнал о положительном тесте на вирус нового типа. Теперь телеведущий вынужден проходить лечение, и некоторые вполне резонно забеспокоились, что он уже мог кого-то заразить.
А ведь в каждом выпуске программы «Судьба человека» он встречается с известными людьми, которые в силу возраста попадают в группу риска по заболеваемости коронавирусом.
«СтарХит» поспешил выяснить действительно ли у Корчевникова диагноз, вызванный COVID-19. Однако помощница гендиректора канала «Спас» опровергла информацию, заявив, что он попросту находится на самоизоляции. «Нет, это не правда. С ним все в порядке. Он, как и большинство из сотрудников «Спаса», работает дома», — сообщили в пресс-службе.
Сам же телеведущий недавно общался с коллегами по видеосвязи. «Я очень благодарен всей команде нашего канала, которая сейчас в аппаратной и сидит в масках. Вы большие молодцы и очень самоотверженные люди. Спасибо, вам, кто стоит за камерой и ежедневно делает эфиры «Спас» в новых для нас условиях», — говорил он.
Напомним, что несколько лет назад у Бориса Корчевникова обнаружили опухоль головного мозга, к счастью, новообразование оказалось доброкачественным. Ведущий перенес операцию и вскоре вернулся к работе. Однако в прошлом году поклонники забили тревогу, заметив изменения во внешности кумира.
«Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Все уже позади, я иду на поправку. Но мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой», — признался Корчевников.
К слову, на самоизоляции Корчевников находится один, хотя признается, что мечтает создать семью. По мнению Анны Ковальчук, проблема телеведущего в плотном графике, из-за которого он вынужден забыть о романтических увлечениях. «Эти два года ты очень много работал, создал телеканал «Спас», и теперь его так приятно включать с утра. Я вижу, что тебе некомфортно из-за одиночества, но это не так уж и важно. У меня много подруг, которые вроде бы одиноки, но наполнены какими-то своими делами и интересами», — говорила она.