Стало известно об изменении состояния Надежды Бабкиной

Об этом в субботу, 11 апреля, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра «Русская песня», которым руководит Бабкина, Антон Собянин.

Динамика положительная, дай Бог, все будет хорошо,

– заявил он. Других деталей он не привел.

Ранее в апреле стало известно, что Бабкина платит по 307 евро за каждые сутки пребывания в частной клинике, где проходит лечение. Кроме того, артистке пришлось заплатить аванс в размере 3700 евро, чтобы попасть в эту больницу.