ВИДЕО ⟩ Каждый на своем балконе: танцы на пилоне, Пухляш и другие фрики-танцоры в новом клипе

10 апреля группы Cream Soda и «Хлеб» выпустили новый клип на песню «Плачу на техно». В нем герои исполнили танец отдельно друг от друга – каждый на своем балконе. Среди танцоров-фриков можно было без труда узнать Дмитрия Красилова (Пухляша) и Александра Гудкова, пишет TVNET.