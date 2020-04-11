Сб, 11.04.2020
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ВИДЕО ⟩ Каждый на своем балконе: танцы на пилоне, Пухляш и другие фрики-танцоры в новом клипе

Пухляш

ФОТО: скриншот видео

10 апреля группы Cream Soda и «Хлеб» выпустили новый клип на песню «Плачу на техно». В нем герои исполнили танец отдельно друг от друга – каждый на своем балконе. Среди танцоров-фриков можно было без труда узнать Дмитрия Красилова (Пухляша) и Александра Гудкова, пишет TVNET.

«Плачу на техно» – это ремикс на песню группы «Хлеб».

В клипе показана новая реальность, когда каждый устраивает вечеринку на отдельном балконе. Улицы обрабатывают люди в спецодежде. Там есть даже забавная сцена с танцами на пилоне.

Кроме знаменитого танцора из клипа группы Little Big в съемках приняли участие конкурсанты шоу «Танцы» на ТНТ: Александр Перцев, Никита Орлов и Ульяна Пылаева.

Александр Гудков появился в клипе целых три раза. 

Впрочем, «Хлеб» в ответ перепели песню Cream Soda «Никаких больше вечеринок». Артисты его представили на YouTube-канале «Ламборджинсы» в программе «Студия 69». 

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