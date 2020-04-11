Иосиф Пригожин заговорил о разводе с Валерией 

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью YouTube-каналу «Алена, блин» заявил, что у него на фоне пандемии участились конфликты с супругой певицей Валерией, пишет Rambler.ru.
По его словам, однажды все может закончиться разводом.
Брак пары существует уже больше 17 лет. Однако впервые за это время продюсер и певица из-за введенного в стране режима всеобщей самоизоляции вынуждены проводить вместе 24 часа в сутки.
В сложившейся ситуации Пригожину приходится вести дела по бизнесу из дома. Нередко, по его словам, супруга становится свидетелем телефонных переговоров, а иногда даже влезает в них.
Если я на эмоциях говорю: «Пожалуйста, Лера!», она отвечает: «Вот таким тебя должны люди увидеть! Какой ты злой!»… На этом фоне возникает конфликт,
— пояснил продюсер.
Пригожин также отметил, что если они с Валерией не разведутся из-за коронавируса, то это будет большое счастье.