Брэд Питт рассказал о том, как визажистка гримировала его ягодицы на съемках

Участницей одного из выпусков проекта стала Джин Блэк, признанный мастер по гриму и любимый визажист Джулии Робертс, Брэда Питта и других звезд Голливуда. Вот уже много лет Питт доверяет ей свое лицо на съемках, и работа настолько сблизила его с Джин, что он называет ее своей сестрой. Правда, некоторые воспоминания заставляют их обоих смущаться.

Блэк работала с Питтом над 40 фильмами, среди которых была и военная драма «Легенды осени» (Legends of the Fall) 1994 года, в которой он сыграл главную роль. Так вот, для съемки одного из эпизодов Джин пришлось выравнивать тон кожи актера на ягодицах из-за загара.

Когда дело доходит до воспоминаний об этом, мы не можем смотреть друг другу в глаза,

— сказал Брэд.

Создатели проекта Celebrity IOU взялись переделывать гараж Джин Блэк в домик для гостей, и Брэд Питт захотел принять участие в этой затее.