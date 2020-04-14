ИНТЕРВЬЮ ⟩ Учитель русского языка из Таллинна: «Буду просить оставить возможность дистанционного обучения»

Продолжая тему дистанционного образования, портал Limon.ee пообщался с учительницей Анастасией (имя изменено, настоящее имя редакции известно), которая преподает русский язык в основной школе с эстонским языком обучения.
- Как вы относитесь к дистанционному обучению?
- Вообще, я считаю, что в наши дни научиться проводить уроки дистанционно должен каждый учитель. Этот навык может быть очень полезным, если ученик, например, заболел, или вынужден оставаться дома по другим причинам. То есть, к дистанционному обучению можно прибегнуть, допустим, в случае какой-то травмы, полученной ребенком. Точно так же этот навык будет полезен учителю, если он сам из-за стечения обстоятельств не может присутствовать на уроке. Его не нужно будет замещать, если он сможет провести свои уроки сам. Это выход, поскольку компьютерными классами сейчас оснащены все школы.
Более того, я сама буду просить администрацию школы сохранить возможность периодически вести уроки дистанционно. Только так у меня появится опыт и я научусь пользоваться инструментами, которые для этого необходимы.
- Всем ли подходит дистанционное обучение?
- Удаленное обучение в принципе подходит далеко не всем детям. Такая форма обучения требует определенной мобилизации со стороны ребенка, дисциплины. Если ребенок не может организовать себя сам, должны подключиться родители, а это не всегда возможно.
- Более ли лояльно сейчас учителя относятся к успеваемости?
- Безусловно. Начнем с того, что я пока ставлю вообще только пятерки. За работу, выполненную на тройку уже с удовольствием поставила бы четверку, а если это двойка или невыполненное задание, то не ставлю ничего. Если вижу, что работа выполнена на тройку-четверку, прошу сделать работу над ошибками, чтобы поставить высший балл. Оценка ставится, может, даже не за знания, а за работу, за труд. В школе просили, чтобы учителя, которые преподают языки, давали больше материала на повторение, а количество новых тем было минимальным. Сейчас мы выбились из любых программ, о программах вообще не идет речи. Сейчас речь идет о том, чтобы сохранить в ребенке интерес к языку, подогреть этот интерес и не замучить ребенка в этот период. Нагрузка сведена к минимуму.
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На самом деле, видно, когда родители помогают ребенку, и в обратной связи я стараюсь обязательно поблагодарить родителей за то, что они принимают участие. Обязательно нужно отмечать, что этот успех — не только успех ребенка, но и заслуга родителя. Я сама по своему ребенку знаю, насколько трудно помогать.
- Как сейчас родители могли бы помочь своим детям?
- Только помочь организовать учебу и соблюдать режим дня. Вот 40 минут ты учился - теперь отдохни. У тебя сегодня биология? Позанимайся ею какое-то время, потом сделай перерыв. Обязательно нужны какие-то физические упражнения. Я не знаю, как много задают другие учителя и в других школах, но, на мой взгляд, то домашнее задание, которое я даю, ребенок способен сделать без труда.
- Как изменение формы обучения сказалось на вашем графике?
- Очень сильно увеличилась нагрузка на учителя. Раньше как было? Подготовишься к следующему уроку, собрал тетради и листочки, проверил эту пачечку - и свободен. Работу над ошибками ты проводишь в классе, у тебя постоянная обратная связь, ты работаешь вместе со всеми и один раз. Тут же ситуация совершенно другая. Я получаю одну работу от одного ученика, которую в программах, где мы работаем, довольно сложно проверять, пишу ему комментарий. Сейчас у меня практически круглосуточный рабочий день. Вот представьте: родители работают, вечером приходят домой - пока приготовят ужин, пока проверят домашнюю работу, при условии, что ребенок ее сделал... И начинают писать мне письма. В какое время? В 21-23.00. То есть я встаю с утра, и, помимо того, что я должна подготовить уроки, я должна ответить на письма. В это время мне пишут все остальные. Комментарий нужен на каждое полученное письмо. Тут важно понять учителей, если мы не реагируем сразу. Нагрузка увеличилась многократно.
- Какие минусы есть у дистанционного обучения?
- Я не знаю, как в других школах, но у нас видеоурок у учеников может быть один за день. Во всяком случае, в четвертом классе. Возможно, ввиду того, что ребенок этого возраста не должен проводить у компьютера больше определенного времени. Так вот, представьте, он ведь до урока сидел и играл. Теперь он сидит за компьютером на уроке. Мы, родители, хотели свести к минимуму пребывание ребенка за компьютером, но как разрешить ему еще посидеть и поиграть? Боюсь, что после этого дистанционного обучения мы пойдем за очками.
Разумеется, не всем дистанционное обучение пришлось не по вкусу. Я знаю семью, мальчик в которой профессионально занимается спортом и из-за частых разъездов пропускал занятия, потом был вынужден наверстывать. Сейчас, конечно, в шутку, его родители говорят, что оставили бы его на дистанционном обучении, хотя тут нужно понимать, что сейчас, пока действует карантин, уроки с ним делают четыре человека.
- Стали ли вы активнее взаимодействовать с родителями учеников?
- В принципе нагрузка по общению с родителями была все время. Отчасти, она даже немного уменьшилась. Может быть, это грамотная политика нашего руководства, потому что буфером выступают классные руководители. Мы постоянно с ними на связи. Например, если что-то где-то родителям непонятно, мы садимся и вместе с руководителем разбираемся. Например, в одном классе у меня программа домашних заданий была написана на две недели, а классный руководитель попросила растянуть ее на три недели., и я это сделала. Но когда прошло две недели, классный руководитель со мной связалась: дети сказали, что можно было бы немного увеличить количество заданий. У родителей есть все мои контакты, но пока необходимости в очень активном общении со мной ни у кого не было. Но есть такие активные родители, которые постоянно держат со мной связь. И они как писали мне раньше, так пишут и сейчас. В этом смысле ничего не изменилось. Может быть, мне так повезло. Очень много зависит от руководства.
- Как вы оцениваете готовность родителей проводить больше времени с детьми?
- Как родитель могу ответить. Мы с мужем очень много разговаривали об этом. Нашему ребенку сейчас 13 лет, и сепарация из него прет на полную катушку, ему хочется отделиться от нас. Мы много лет подряд отдыхали с друзьями семьи. В этом году мы решили, что нам нужно поехать куда-то только нашей семьей, чтобы ребенок от нас не отдалялся. Нужно сохранять контакт, больше времени проводить вместе, когда ему некуда от нас сбежать. Те же поездки в машине, когда ему некуда деться. Он не может просто буркнуть и куда-то от нас уйти, поэтому ведет себя более взвешенно.
В этом году мы планировали как раз организовать такую совместную поездку. Но он все равно пытается вырваться. Сейчас, пока мы все на карантине, мы ввели новое правило: в нашей семье теперь у каждого есть свой день. День мамы, день папы, день ребенка. Допустим, когда это день ребенка, он выбирает занятие, которое интересно именно ему, и мы занимаемся им вместе. Это не значит, что он играет в видеоигру, а мы сидим рядом и смотрим. Это должно быть что-то, чем мы можем заняться все вместе. Поначалу с его стороны было сопротивление, а на днях он подбежал и сказал, что уже знает, чем мы все займемся. Мы рады. Нам было трудно привлечь ребенка. Мы придумаем, чем заняться, лишь бы он был с нами. Конечно, подавляющее большинство родителей сейчас осознало, что ребенком надо заниматься. Доставайте игры, садитесь за стол, разговаривайте с детьми. Не просто так нам эти ситуации даны.