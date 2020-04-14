ИНТЕРВЬЮ ⟩ Учитель русского языка из Таллинна: «Буду просить оставить возможность дистанционного обучения»

- Как изменение формы обучения сказалось на вашем графике?

- Очень сильно увеличилась нагрузка на учителя. Раньше как было? Подготовишься к следующему уроку, собрал тетради и листочки, проверил эту пачечку - и свободен. Работу над ошибками ты проводишь в классе, у тебя постоянная обратная связь, ты работаешь вместе со всеми и один раз. Тут же ситуация совершенно другая. Я получаю одну работу от одного ученика, которую в программах, где мы работаем, довольно сложно проверять, пишу ему комментарий. Сейчас у меня практически круглосуточный рабочий день. Вот представьте: родители работают, вечером приходят домой - пока приготовят ужин, пока проверят домашнюю работу, при условии, что ребенок ее сделал... И начинают писать мне письма. В какое время? В 21-23.00. То есть я встаю с утра, и, помимо того, что я должна подготовить уроки, я должна ответить на письма. В это время мне пишут все остальные. Комментарий нужен на каждое полученное письмо. Тут важно понять учителей, если мы не реагируем сразу. Нагрузка увеличилась многократно.

- Какие минусы есть у дистанционного обучения?

- Я не знаю, как в других школах, но у нас видеоурок у учеников может быть один за день. Во всяком случае, в четвертом классе. Возможно, ввиду того, что ребенок этого возраста не должен проводить у компьютера больше определенного времени. Так вот, представьте, он ведь до урока сидел и играл. Теперь он сидит за компьютером на уроке. Мы, родители, хотели свести к минимуму пребывание ребенка за компьютером, но как разрешить ему еще посидеть и поиграть? Боюсь, что после этого дистанционного обучения мы пойдем за очками.

Разумеется, не всем дистанционное обучение пришлось не по вкусу. Я знаю семью, мальчик в которой профессионально занимается спортом и из-за частых разъездов пропускал занятия, потом был вынужден наверстывать. Сейчас, конечно, в шутку, его родители говорят, что оставили бы его на дистанционном обучении, хотя тут нужно понимать, что сейчас, пока действует карантин, уроки с ним делают четыре человека.

- Стали ли вы активнее взаимодействовать с родителями учеников?