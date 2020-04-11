Гороскоп на 11 апреля: опасный день для Овнов и новые возможности у Рыб

Благоприятный день, открывающий перед Рыбами широкие возможности. Сегодня представители этого знака смогут насладиться увлекательнейшими занятиями, найти применение своему творческому потенциалу, блеснуть талантами и похвастаться гениальными идеями.
Общение с друзьями будет приятным, а уж в окружении членов семьи вы сможете почувствовать себя по-настоящему счастливым. День подходит для путешествий, активного отдыха и занятий спортом. Вместе с любимым человеком можно научиться чему-то новому, общие интересы пойдут на пользу вашим отношениям. Вероятны приятные сюрпризы, пишет Dvorec.ru.
Овен
Овны должны быть осторожны: им предстоит весьма опасный день. Необходимы предусмотрительности и здравый смысл – недостаток этих качеств может привести к тому, что вы попадете в расставленные недоброжелателями ловушки. Крайне нежелательно посещение светских мероприятий, активное участие в общественной жизни тоже не пойдет вам на пользу. Общение с близкими людьми, напротив, будет приятным и поднимающим настроение. Дела идут не так хорошо, как хотелось бы, возможны непредвиденные трудности. Сейчас вам нужно проявить не только упорство, но и изобретательность – привычная тактика вряд ли позволит получить ожидаемые результаты.
Телец
Постарайтесь провести больше времени дома – близкие люди нуждаются в вашем внимании, да и вы сами будете чувствовать себя более уверенно в привычной обстановке. Нежелательны долгие поездки по неизведанным маршрутам, да и участие в светских мероприятиях вряд ли принесет вам радость. Не стоит браться за решение слишком сложных проблем, лучше заняться делами, не требующими ни усилий, ни концентрации внимания. Негативные тенденции могут оказывать влияние на развитие романтических отношений. Вам стоит проявить сдержанность, не поддаваться на невольные провокации любимого человека. Взаимные уступки и безукоризненная вежливость помогут достичь взаимопонимания.
Близнецы
Можно реализовать смелые планы, добиться значительных успехов и найти применение своим творческим способностям. При этом дела домашние представляются вам малоинтересными, велик соблазн поручить их другим и устремиться на поиски развлечений. Помните, что сегодня вам особенно полезен активный отдых, не упустите возможность провести время на природе или заняться новым для вас видом спорта. В романтических отношениях могут возникнуть проблемы, разногласия становятся все более серьезными, но ни вы, ни ваш любимый человек ничего не делаете для их преодоления. Постарайтесь, по крайней мере, не нагнетать обстановку. И будьте терпеливы – положительные тенденции набирают силу постепенно.
Рак
День сильных волнений и больших радостей. Старайтесь не идти на поводу у эмоций, действуйте осмотрительно и принимайте решения без спешки. Наиболее мудрые представители знака смогут значительно улучшить свою жизнь, хотя им и придется преодолеть ради этого некоторые трудности. Желательно воздержаться от поездок, покупок товаров зарубежного производства, посещения ресторанов с экзотической кухней. А вот общение с иностранцами может быть весьма приятным и познавательным. Семейные связи становятся более прочными, проблемы больше не кажутся неразрешимыми, а вы можете почувствовать себя по-настоящему спокойно в окружении близких людей. Возможно получение дорогих подарков, знаков внимания от человека, к которому вы неравнодушны.
Лев
Этот день вряд ли запомнится вам интересными событиями или подарит значительные перемены к лучшему. Однако он пройдет довольно спокойно, если вы не станете суетиться и переживать из-за мелочей. Смиритесь с тем, что не все планы удастся реализовать, и воспользуйтесь передышкой, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию. Этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы вырабатывать тактику и стратегию, строить планы на будущее. Если предпринимать решительные действия все же необходимо, не ждите помощи со стороны: поставленных целей придется добиваться самостоятельно. Физические нагрузки и занятия спортом – именно то, что вам нужно для хорошего настроения, оптимизма и уверенности в себе.
Дева
Отношения в семье непросты, и отсутствие взаимопонимания с родственниками станет основной причиной волнений и тревог. Старайтесь не проявлять излишней требовательности к близким. В сложных ситуациях можно рассчитывать на поддержку друзей и любимого человека – они и в помощи не откажут, и хороший совет охотно найдут. Возможны финансовые трудности, будьте готовы пересмотреть свои планы, касающиеся покупок и расходов. Не стоит отправляться в долгие поездки – они принесут больше проблем и неприятностей, чем пользы. День подходит для решения сложных задач. Не будет таких препятствий, которых вы при желании не смогли бы преодолеть.
Весы
В отношениях с любимым человеком возможны серьезные трудности, и нужно вести себя очень осторожно и сдержанно, чтобы мелкое недоразумение не стало причиной серьезного конфликта. Не исключены разногласия даже в парах, связанных долгими и прочными отношениями, что уж говорить о тех, чей роман только начинается. Новые знакомства возможны, но лишь в том случае, если вы будете очень разборчивы и внимательны, они не будут иметь неприятных последствий. Нежелательно посещать увеселительные заведения, заниматься тяжелым физическим трудом, единоборствами и силовыми видами спорта. Сейчас ваша основная задача – восстановить силы. Помогут в этом профилактические процедуры, прогулки на свежем воздухе, посещение бассейна.
Скорпион
Этот день не подходит для того, чтобы менять сложившиеся привычки, отказываться от обычного образа жизни. Попытки получить приятные эмоции, совершив нечто из ряда вон выходящее, вряд ли увенчаются успехом. Зато в обычных занятиях вы наверняка будете находить радость. Поэтому не стоит отказываться от домашних дел, хобби. Спокойное течение дня – лучший способ сохранить хорошее настроение и дать отпор негативным тенденциям. Романтическое свидание пройдет не слишком удачно, поступки и высказывания любимого человека порой будут раздражать вас не на шутку. Старайтесь не преувеличивать масштабов бедствия, но отрицательным эмоциям все же воли не давайте – и все наладится.
Стрелец
Очень хороший день для общения, проведения любых встреч. В неформальной обстановке можно обсудить деловые вопросы, идеи, посещавшие вас в последнее время – диалог наверняка будет конструктивным. Нежелательны большие расходы. Покупку вещей, предназначенных для длительного использования, лучше отложить. Вы не будете чувствовать себя уверенно в поездках, но серьезных неприятностей в пути можно не опасаться. В сфере романтических отношений не произойдет значительных изменений. Разумные поступки и взвешенные суждения помогут избежать ссор с близкими. Не позволяйте манипулировать собой, но и непреклонность проявляйте лишь в случаях, когда она действительно необходима.
Козерог
День пройдет неплохо, если вы не станете менять своих планов. Старые идеи только кажутся трудно реализуемыми – как только вы возьметесь за дело, станет очевидным, что обстоятельства вполне благоприятны. Умеренность в расходах – лучший способ решения финансовых проблем. Кроме того, в этот день не стоит давать денег в долг: есть опасность не получить их обратно вовремя. Новые знакомства возможны, но вряд ли они вас порадуют. Скорее нужно готовиться ко встречам с людьми, с которыми будет полезно, но нелегко иметь дело. Благоприятный день для общения с родственниками. Можно отправиться в путешествие вместе с членами семьи – вы наверняка приятно проведете время.
Водолей
День противоречивый. Он как нельзя лучше подходит для решения серьезных задач и грандиозных свершений, а вот в мелких делах возможны недоразумения и трудности. К счастью, найдется достаточно людей, желающих вам помочь, поэтому оснований для беспокойства нет. Будьте осторожнее в решении финансовых вопросов. Покупки, которые сегодня кажутся совершенно необходимыми, на деле таковыми не являются, так что лучше не спешить. Очень сложно сохранить гармонию в отношениях с любимым человеком, но именно от ваших поступков зависит дальнейшее развитие ситуации. Не поддавайтесь на провокации, не идите на поводу у капризов: разумная строгость будет правильно понята вашим избранником.
Рыбы
Благоприятный день, открывающий перед Рыбами широкие возможности. Сегодня представители этого знака смогут насладиться увлекательнейшими занятиями, найти применение своему творческому потенциалу, блеснуть талантами и похвастаться гениальными идеями. Общение с друзьями будет приятным, а уж в окружении членов семьи вы сможете почувствовать себя по-настоящему счастливым. День подходит для путешествий, активного отдыха и занятий спортом. Вместе с любимым человеком можно научиться чему-то новому, общие интересы пойдут на пользу вашим отношениям. Вероятны приятные сюрпризы.