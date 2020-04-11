Гороскоп на 11 апреля: опасный день для Овнов и новые возможности у Рыб

Лев

Этот день вряд ли запомнится вам интересными событиями или подарит значительные перемены к лучшему. Однако он пройдет довольно спокойно, если вы не станете суетиться и переживать из-за мелочей. Смиритесь с тем, что не все планы удастся реализовать, и воспользуйтесь передышкой, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию. Этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы вырабатывать тактику и стратегию, строить планы на будущее. Если предпринимать решительные действия все же необходимо, не ждите помощи со стороны: поставленных целей придется добиваться самостоятельно. Физические нагрузки и занятия спортом – именно то, что вам нужно для хорошего настроения, оптимизма и уверенности в себе.

Дева

Отношения в семье непросты, и отсутствие взаимопонимания с родственниками станет основной причиной волнений и тревог. Старайтесь не проявлять излишней требовательности к близким. В сложных ситуациях можно рассчитывать на поддержку друзей и любимого человека – они и в помощи не откажут, и хороший совет охотно найдут. Возможны финансовые трудности, будьте готовы пересмотреть свои планы, касающиеся покупок и расходов. Не стоит отправляться в долгие поездки – они принесут больше проблем и неприятностей, чем пользы. День подходит для решения сложных задач. Не будет таких препятствий, которых вы при желании не смогли бы преодолеть.

Весы

В отношениях с любимым человеком возможны серьезные трудности, и нужно вести себя очень осторожно и сдержанно, чтобы мелкое недоразумение не стало причиной серьезного конфликта. Не исключены разногласия даже в парах, связанных долгими и прочными отношениями, что уж говорить о тех, чей роман только начинается. Новые знакомства возможны, но лишь в том случае, если вы будете очень разборчивы и внимательны, они не будут иметь неприятных последствий. Нежелательно посещать увеселительные заведения, заниматься тяжелым физическим трудом, единоборствами и силовыми видами спорта. Сейчас ваша основная задача – восстановить силы. Помогут в этом профилактические процедуры, прогулки на свежем воздухе, посещение бассейна.

Скорпион

Этот день не подходит для того, чтобы менять сложившиеся привычки, отказываться от обычного образа жизни. Попытки получить приятные эмоции, совершив нечто из ряда вон выходящее, вряд ли увенчаются успехом. Зато в обычных занятиях вы наверняка будете находить радость. Поэтому не стоит отказываться от домашних дел, хобби. Спокойное течение дня – лучший способ сохранить хорошее настроение и дать отпор негативным тенденциям. Романтическое свидание пройдет не слишком удачно, поступки и высказывания любимого человека порой будут раздражать вас не на шутку. Старайтесь не преувеличивать масштабов бедствия, но отрицательным эмоциям все же воли не давайте – и все наладится.

Стрелец