КОРОНАВИРУС В ЛАТВИИ ⟩ К чему приводит самоизоляция: песня про карантин взорвала Сеть (ВИДЕО)

Этим видео в Youtube открыли канал RIGA LIVE. Там обещают показывать всё самое интересное про Латвию и ее столицу Ригу. Ролик уже начал активно разлетаться по Сети и собрал на данный момент почти 10 тысяч просмотров. Уверены, это только начало!
Автор ролика и канала - молодой латвийский исполнитель Алексей Блажевич из Даугавпилса, он и выпустил клип «Между нами карантин».
Алексей признался, что ему поступало много разных предложений от представителей СМИ, в том числе из России. Сейчас молодые люди стали задумываться о продолжении именно музыкальной линии, пишет RUS.TVNET.LV.
Какое-то время молодой человек работал продюсером в Black Star. Это было много лет назад. На лейбле Алексей сотрудничал с различными известными артистами, к примеру, Клавой Кокой.