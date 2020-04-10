КОРОНАВИРУС В ЛАТВИИ ⟩ К чему приводит самоизоляция: песня про карантин взорвала Сеть (ВИДЕО)

Этим видео в Youtube открыли канал RIGA LIVE. Там обещают показывать всё самое интересное про Латвию и ее столицу Ригу. Ролик уже начал активно разлетаться по Сети и собрал на данный момент почти 10 тысяч просмотров. Уверены, это только начало!