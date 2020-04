Лера Кудрявцева призналась, что располнела на карантине

View this post on Instagram

Аааааа... Это Мега!!!!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #леракудрявцева #карантин #самоизоляция #самоизоляция2020 #пандемия #оставайтесьдома #полезныйкарантин #живот #давайостанемсядома #stayhome