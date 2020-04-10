Лера Кудрявцева призналась, что располнела на карантине

В период самоизоляции Лера находится в загородном доме вместе со своей семьей: мужем, спортсменом Игорем Макаровым и дочкой Машей. О том, как проходят их дни, ведущая решила поделиться с поклонниками.

Как известно, разница в возрасте у Кудрявцевой с супругом значительная: мужчина младше ее на целых 16 лет. Подход к проведению досуга у пары отличается: если Игорь прикладывает серьезные усилия, чтобы оставаться в отличной физической форме, то Лера предпочла расслабиться.

В связи с вынужденным пребыванием дома Кудрявцевой пришлось взять на себя роль хозяйки и проводить у плиты значительное количество времени. По ее признанию, это не смогло не отразиться на ее фигуре. Ведущая набрала три килограмма. Этот факт не укрылся от мужа, он обнаружил появившиеся объемы во время медленного танца.