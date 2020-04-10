ГОЛОВА В ОБЛАКАХ ⟩ Эстонская путешественница не устает удивлять поклонников новыми фото

Блогер и путешественница Лиза Линд недавно поделилась в Instagram, что совсем не против самоизоляции, так как она и так не любительница светских выходов. Девушка отметила, что все равно скучает по поездкам, так что смело можно предположить, что новое фото напрямую связано с ее самой большой страстью — путешествиями!