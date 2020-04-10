Пт, 10.04.2020
Ужасные новости: у Надежды Бабкиной нашли коронавирус СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ГОЛОВА В ОБЛАКАХ ⟩ Эстонская путешественница не устает удивлять поклонников новыми фото

Liza Lind

ФОТО: Instagram

Блогер и путешественница Лиза Линд недавно поделилась в Instagram, что совсем не против самоизоляции, так как она и так не любительница светских выходов. Девушка отметила, что все равно скучает по поездкам, так что смело можно предположить, что новое фото напрямую связано с ее самой большой страстью — путешествиями!

Однако в нынешней ситуации путешествия возможны только в облака, и то, только в виртуальные. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

head In the clouds & I’m not coming down 🍭 #llpresets

A post shared by ✨TRAVEL • LIFESTYLE • BEAUTY✨ (@lizalindd) on

Голова в облаках & я не спущусь,

— подписала снимок Лиза.

Многие подписчики восхитились ее образом, а некоторые сравнили блогера с известной певицей Ариане Гранде.

Мега крутая фотография, похожа на Ариану Гранде 😍 ты делаешь очень крутые и креативные фотографии😎,

— написала одна из подписчиц.

НАВЕРХ