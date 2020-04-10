Нюша показала свою версию Анджелины Джоли, накинув плащ на полуголое тело

Девушка показала в Instagram новые кадры дерзкой фотосессии, где предстала в образе сексуальной героини боевика. Нюша надела чёрное боди, к которому добавила лишь пояс с подвязками, накинула кожаный плащ и встала на каблуки.

Артистка распустила волосы, уложив их волнами, и спрятала взгляд за тёмными очками, словно тайный агент. А соблазнительные позы придавали снимкам ещё большую пикантность. "Завтра я встречусь с мистером Смитом", — указала Нюша в подписи к фото. Девушка упомянула героя ленты "Мистер и миссис Смит", на съёмках которой у Анджелины Джоли и Брэда Питта вспыхнул роман.