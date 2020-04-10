Нюша показала свою версию Анджелины Джоли, накинув плащ на полуголое тело

29-летняя певица плодотворно проводит карантин, не давая подписчикам расслабляться.
Девушка показала в Instagram новые кадры дерзкой фотосессии, где предстала в образе сексуальной героини боевика. Нюша надела чёрное боди, к которому добавила лишь пояс с подвязками, накинула кожаный плащ и встала на каблуки.
Артистка распустила волосы, уложив их волнами, и спрятала взгляд за тёмными очками, словно тайный агент. А соблазнительные позы придавали снимкам ещё большую пикантность. "Завтра я встречусь с мистером Смитом", — указала Нюша в подписи к фото. Девушка упомянула героя ленты "Мистер и миссис Смит", на съёмках которой у Анджелины Джоли и Брэда Питта вспыхнул роман.
Не успела Нюша опубликовать фото, как уже получила более 43 тысяч сердец. После того как певица стала мамой, поклонники не успевают любоваться на смелые раскованные снимки, которыми она активно начала делиться. Но не все приходят в восторг от такой откровенности, отмечая, что у супруга артистки просто стальные нервы.