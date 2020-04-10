НЕСИТЕ ОГНЕТУШИТЕЛЬ ⟩ Эстонская гонщица Сандра Роосме опубликовала в Instagram особенно жаркий кадр

Роосме, которую в Сети можно найти под ником san8ra — трудно назвать классической Instagram-моделью. Вместо ванильных фото в окружении изысканных интерьеров или снимков за столиком в кафе девушка в основном публикует фото, связанные с ее главным увлечением в жизни — мотоциклами!

Впрочем, к этим фото у нее подход особый... В этот раз в ее микроблоге появился профессиональный снимок, сделанный в студии. На фото Сандра позирует, сидя в стрингах на стуле спиной к камере. И, несмотря на то, что лицо девушки скрыто шлемом, сомнений в том, что на фото изображена она — не возникает...