Пт, 10.04.2020
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НЕСИТЕ ОГНЕТУШИТЕЛЬ ⟩ Эстонская гонщица Сандра Роосме опубликовала в Instagram особенно жаркий кадр

Instakaunitar Sandra Roosme.

ФОТО: Instagram/san8ra

Роосме, которую в Сети можно найти под ником san8ra — трудно назвать классической Instagram-моделью. 

Роосме, которую в Сети можно найти под ником san8ra — трудно назвать классической Instagram-моделью. Вместо ванильных фото в окружении изысканных интерьеров или снимков за столиком в кафе девушка в основном публикует фото, связанные с ее главным увлечением в жизни — мотоциклами! 

Впрочем, к этим фото у нее подход особый... В этот раз в ее микроблоге появился профессиональный снимок, сделанный в студии. На фото Сандра позирует, сидя в стрингах на стуле спиной к камере. И, несмотря на то, что лицо девушки скрыто шлемом, сомнений в том, что на фото изображена она — не возникает... 

В Instagram на страничку Сандры подписано более 132 000 пользователей, что даже больше, чем у самых знаменитых эстонских звезд Сети Катри Катс и Лизы Линд.

Смотри фото!

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