С СУББОТЫ В ХЕЛЬСИНКИ НЕ ВОЗЯТ ⟩ Смотрите, что творится в пассажирских терминалах Таллиннского порта

В качестве меры по предотвращению распространения коронавируса правительство Финляндии не разрешает принимать на борт пассажиров из Эстонии с 11 апреля, за исключением водителей грузового автотранспорта. Корабли Tallink Megastar, Galaxy и Baltic Princess также прекратят курсировать между Таллинном и Хельсинки.