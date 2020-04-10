С СУББОТЫ В ХЕЛЬСИНКИ НЕ ВОЗЯТ ⟩ Смотрите, что творится в пассажирских терминалах Таллиннского порта
Коронавирусный кризис, конечно же, сократил число путешественников на паромной линии Таллинн-Хельсинки, пишет Elu24.
В качестве меры по предотвращению распространения коронавируса правительство Финляндии не разрешает принимать на борт пассажиров из Эстонии с 11 апреля, за исключением водителей грузового автотранспорта. Корабли Tallink Megastar, Galaxy и Baltic Princess также прекратят курсировать между Таллинном и Хельсинки.
Фотографии и видео были сделаны 9 апреля в 18.30.
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