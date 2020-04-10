Пт, 10.04.2020
Ужасные новости: у Надежды Бабкиной нашли коронавирус СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Астролог Павел Глоба: с 11 апреля к трем знакам Зодиака вернется денежная удача

Богатство. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Российский астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, к котрым, несмотря на изоляцию, придет денежная удача, пишет Topnews.

По его словам, 11 апреля станет невероятно удачным в денежном плане днем для представителей трех зодиакальных созвездий - Овна, Льва и Скорпиона. Этот день ознаменует начало большого денежного пути.

Пока основная часть населения еще находится на самоизоляция, они смогут не просто работать, но и зарабатывать, при этом не отправляясь в офис или на производство. 

Глоба уверен, что стать богатыми три знака смогут просто потому, что так решили звезды, и они натолкнут Львов, Овнов и Скорпионов на правильные шаги. Ждите, что кто-то подбросит гениальную идею, как стать богатым, сидя дома, или вернет большой старый денежный долг.

НАВЕРХ