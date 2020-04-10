МАДОННА И ДЬЯВОЛИЦА ⟩ Светская львица Ану Саагим в свой день рождения опубликовала снимки, которые шокируют всех!

На снимках Ану позирует в разные годы в различных ситуациях, есть и кадры, напоминающие о вечеринке в церкви Святого Духа, есть и забавные - Ану с тортом и ножом. Больше всего лайков получила фотография, на которой Ану запечатлена в образе то ли святой, то ли дьяволицы - с рожками и показывающей язык.