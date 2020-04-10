МАДОННА И ДЬЯВОЛИЦА ⟩ Светская львица Ану Саагим в свой день рождения опубликовала снимки, которые шокируют всех!
Светская львица всея Эстонии Ану Саагим вчера отмечала день рождения.
Подписчиков социальной сети Facebook Ану порадовала подборкой восхитительных фотографий, отражающих насыщенную жизнь самой светской персоны.
На снимках Ану позирует в разные годы в различных ситуациях, есть и кадры, напоминающие о вечеринке в церкви Святого Духа, есть и забавные - Ану с тортом и ножом. Больше всего лайков получила фотография, на которой Ану запечатлена в образе то ли святой, то ли дьяволицы - с рожками и показывающей язык.
«Никого не волнует, если ты несчастен. Поэтому лучше быть счастливым всегда. Счастья нам всем, и спасибо за день, полный радости», - подписала Ану умопомрачительные кадры.
Смотрите яркую галерею от Ану!