РОДИЛИСЬ НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ ⟩ Певица Герли Падар вместе с дочерью на карантине придумали потрясающий проект

1 апреля мать и дочь запустили собственный канал на YouTube под названием «Герли и Камилла». Зрители могу увидеть множество увлекательных мероприятий. Дуэт предлагает посмотреть несколько коротких мастер-классов и обучающих сюжетов, например, о жизни птиц и божьих коровок, как сделать восхитительные локоны, Камиллаучит готовить печенье по своему собственному рецепту. В самом популярном видео мать и дочь исполняют «Песню детектива», которую поет Лотте. И это потрясающе!