СКОЛЬКО, СКОЛЬКО? ⟩ Сильвия Ильвес заставила поклонников сомневаться и гадать

27-летняя виолончелистка опубликовала старую фотографию и попросил фанатов угадать ее возраст. «Это не легко! Среди тех, кто ответит правильно, я разиграю приз, который объявлю вечером!», — написала Сильвия вчера.

Вечером выяснилось, что среди ответивших правильно, Сильвия разыграла четыре пластинки, две из которых записаны в составе The Ilves Sisters и одна в сотрудничестве с Паулем Нейцовым.

Поклонники предполагали от 12 до 22 лет. Виолончелистка написала сегодня утром, что на этой черно-белой фотографии ей 13 лет.

Вы бы угадали?

Сейчас Сильвия выглядит так: