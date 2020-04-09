Тамара Глоба предсказала время чистого счастья для трех знаков Зодиака: 10 - 30 апреля

Скоро всем бедам придет конец, а люди снова начнут жить своей привычной и такой счастливой жизнью!
Тамара Глоба объявила о том, что в период с 10 по 30 апреля люди, которые сейчас переживают достаточно непростые времена, получат шанс от судьбы на новую жизнь и найдут не только свое призвание, но и личное счастье.
К одним вернется любовь из прошлого, другие встретят свою мечту в Интернете, а к третьим судьба постучится прямо в двери.
Три знака Зодиака в период с 10 по 30 апреля войдут в полосу чистого счастья и потянут за собой свое близкое окружение.
Это время наступит для Девы, и вы почувствуете, как вокруг вас воцарится полная гармония, будет так хорошо, как никогда, и все самые дорогие люди будут рядом. Вы сможете творить и создавать настоящие шедевры, добиваться успехов в любой сфере творчестве или бизнеса.
Водолей устал от одиночества, ему хочется вырваться на свободу, хочется путешествовать и познавать что-то новое. Вы крутились, как белка в колесе, но скоро это все подойдет к своему логическому завершению, и вы обретете долгожданную свободу действий, пишет zen.yandex.ru.
С 10 апреля в вашу жизнь ворвется свежий ветер и принесет с собой гениальные идеи, которые нужно будет срочно воплощать в реальность. Вам все карты в руки, главное - не сбейте никого с ног в поисках своего счастья, ведь оно находится у вас прямо под носом!
Счастье скоро ворвется в жизнь Рыб, оно закружит и унесет на крыльях любви и взаимности. Вы будете просто купаться в комплиментах, подарках, вас будут носить на руках, ведь именно таким в вашем представлении и должно быть счастье. У Рыб начинается новая жизнь, в которой не будет места проблемам.