Тамара Глоба предсказала время чистого счастья для трех знаков Зодиака: 10 - 30 апреля

Тамара Глоба объявила о том, что в период с 10 по 30 апреля люди, которые сейчас переживают достаточно непростые времена, получат шанс от судьбы на новую жизнь и найдут не только свое призвание, но и личное счастье.

К одним вернется любовь из прошлого, другие встретят свою мечту в Интернете, а к третьим судьба постучится прямо в двери.

Три знака Зодиака в период с 10 по 30 апреля войдут в полосу чистого счастья и потянут за собой свое близкое окружение.

Это время наступит для Девы, и вы почувствуете, как вокруг вас воцарится полная гармония, будет так хорошо, как никогда, и все самые дорогие люди будут рядом. Вы сможете творить и создавать настоящие шедевры, добиваться успехов в любой сфере творчестве или бизнеса.

Водолей устал от одиночества, ему хочется вырваться на свободу, хочется путешествовать и познавать что-то новое. Вы крутились, как белка в колесе, но скоро это все подойдет к своему логическому завершению, и вы обретете долгожданную свободу действий, пишет zen.yandex.ru.

С 10 апреля в вашу жизнь ворвется свежий ветер и принесет с собой гениальные идеи, которые нужно будет срочно воплощать в реальность. Вам все карты в руки, главное - не сбейте никого с ног в поисках своего счастья, ведь оно находится у вас прямо под носом!