ЛЮБОВЬ НА ВЕСЬ МИР ⟩ Звезде эстонского реалити-шоу преподнесли сюрприз, от которого она в шоке

Такое выражение чувств на фасаде отеля Radisson Blu Sky застало Сейди врасплох. «Мне прислали фотографии, я была в шоке», - написала красотка в Instagram.

Сейди говорит, что понятия не имеет, кто решился на такой поступок и оплатил рекламную площадь. «Мой тайный поклонник? Прошу связаться со мной того, кто это сделал», - обратилась Сейди в соцсети к подписчикам. Звезда также отметила, что сегодня получила самый неожиданный, загадочный и приятный сюрприз в жизни.