Чт, 9.04.2020
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ЛЮБОВЬ НА ВЕСЬ МИР ⟩ Звезде эстонского реалити-шоу преподнесли сюрприз, от которого она в шоке

Признание в любви Сейди на отеле Radisson Blu Sky

ФОТО: Elu24

Звезда эстонского реалити-шоу Сейди Воогре сегодня утром узнала от фанатов, что огромный электронный плакат с ее изображением украшает одно из зданий в центре Таллинна. На плакате также есть объяснение в любви «Сейди, я люблю тебя».

Такое выражение чувств на фасаде отеля Radisson Blu Sky застало Сейди врасплох. «Мне прислали фотографии, я была в шоке», - написала красотка в Instagram.

Сейди говорит, что понятия не имеет, кто решился на такой поступок и оплатил рекламную площадь. «Мой тайный поклонник? Прошу связаться со мной того, кто это сделал», - обратилась Сейди в соцсети к подписчикам. Звезда также отметила, что сегодня получила самый неожиданный, загадочный и приятный сюрприз в жизни.

Электронный плакат с объяснением в любви.

ФОТО: Elu24

Вероятно, тайный воздыхатель красотки Сейди взял пример с Мартина Репинского, который в январе повесил гигантский плакат в Йыхви с признанием в любви Екатерине Васильевой.

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