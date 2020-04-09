ЛЮБОВЬ НА ВЕСЬ МИР ⟩ Звезде эстонского реалити-шоу преподнесли сюрприз, от которого она в шоке

Звезда эстонского реалити-шоу Сейди Воогре сегодня утром узнала от фанатов, что огромный электронный плакат с ее изображением украшает одно из зданий в центре Таллинна. На плакате также есть объяснение в любви «Сейди, я люблю тебя».
Такое выражение чувств на фасаде отеля Radisson Blu Sky застало Сейди врасплох. «Мне прислали фотографии, я была в шоке», - написала красотка в Instagram.
Сейди говорит, что понятия не имеет, кто решился на такой поступок и оплатил рекламную площадь. «Мой тайный поклонник? Прошу связаться со мной того, кто это сделал», - обратилась Сейди в соцсети к подписчикам. Звезда также отметила, что сегодня получила самый неожиданный, загадочный и приятный сюрприз в жизни.
Вероятно, тайный воздыхатель красотки Сейди взял пример с Мартина Репинского, который в январе повесил гигантский плакат в Йыхви с признанием в любви Екатерине Васильевой.