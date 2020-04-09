ВИДЕО ⟩ Муж на карантине решил поиграть с женой в парикмахерскую и сильно об этом пожалел: видео

42-летний житель Калифорнии (США) по имени Кори Пендергаст и его 33-летняя жена Эмили решили развлечься на самоизоляции игрой в парикмахерскую, однако результат этой затеи мужчину, мягко говоря, расстроил. По словам Кори, он захотел побыть в роли клиента, которому необходимо подстричь кончики волос, но мастер явно не рассчитала с длиной.

Подруга пары предположила, что этот эксперимент может закончиться полным провалом, поэтому порекомендовала приятельнице снять весь этот процесс на камеру, и не прогадала – видео получилось очень смешным.