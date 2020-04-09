ВИДЕОИНТЕРВЬЮ ⟩ В опасности курильщики и пациенты с ХОБЛ: эстонский пульманолог о Covid-19

В связи с распространением нового коронавируса, мы вынуждены говорить о коронавирусной инфекции в контексте заболеваний легких. Собственно, страдающие от хронических заболеваний легких, прежде всего пациенты с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), а также бывшие и нынешние курильщики, особенно восприимчивы к этому вирусу,

– говорит Альтрая, отмечая, что, есть большая вероятность того, что у этих пациентов коронавирусная инфекция может прогрессировать быстрее и протекать в более тяжелой форме, может развиться воспаление легких, болезнь также может крайне негативно сказаться на здоровье сердца.

Почему курильщики и люди с хронической обструктивной болезнью легких более восприимчивы к вирусу?

Прежде всего, новый коронавирус более контагиозный по сравнению с уже знакомыми нам вирусами вроде вируса гриппа. Во-вторых, хроническая обструктивная болезнь легких, а также курение, вызывают изменения в дыхательных путях человека, которые изменяют восприимчивость дыхательных путей, мешают естественному самоочищению дыхательных путей. В-третьих, последствия курения и ХОБЛ снижают потенциал антител и иммунной функции легких и дыхательных путей. В-четвертых, мы знаем, что, коронавирусы в целом, и новый коронавирус вызывает такую чрезмерную реакцию иммунной системы, которую, говоря простым языком, называют нецелесообразной реакцией, результатом которой становится воспаление легких, наносится вред сердцу.

Новый коронавирус: как влияет на обычного человека и как влияет на курильщика или человека с ХОБЛ?

Согласно результатам исследования, которое недавно провели и опубликовали в Китае, у курильщиков шанс развития воспаления легких при новой коронавирусной инфекции в 14 раз выше. Риск умереть от осложнений, вызванных коронавирусом, также выше. И во многих случаях это обусловлено тем, что у пациентов помимо ХОБЛ, есть также другие сопутствующие заболевания, например, заболевания сердца.

Какие факторы влияют на заражение и прогрессирование заболевания?

Доказано, что фактором прогрессирования заболевания, но и подверженности заболеванию коронавирусом являются ХОБЛ, заболевания легких в целом, болезни сердца (прежде всего сердечная недостаточность) и диабет. Также в опасности пациенты с астмой и интерстициальной пневмонией.

Курение электронных сигарет тоже повышает риск!

Должны сразу отметить, что восприимчивость к новому вирусу повышает не только курение обычных сигарет. Касается это и электронных аналогов, а также кальянов и, в целом, всех табачных и курительных изделий, например, марихуаны.

Как понять, что у пациента коронавирус, а не обострение ХОБЛ или другого заболевания легких?