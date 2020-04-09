ВИДЕОИНТЕРВЬЮ ⟩ В опасности курильщики и пациенты с ХОБЛ: эстонский пульманолог о Covid-19

Как рассказал эстонский пульмонолог Алан Альтрая в интервью порталу Elu24, в группу риска входят не только люди с хроническими заболеваниями. Особую опасность вирус представляет для людей с заболеваниями легких и курильщиков. О том, как защитить свой организм, он рассказал в видеоинтервью.
В связи с распространением нового коронавируса, мы вынуждены говорить о коронавирусной инфекции в контексте заболеваний легких. Собственно, страдающие от хронических заболеваний легких, прежде всего пациенты с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), а также бывшие и нынешние курильщики, особенно восприимчивы к этому вирусу,
– говорит Альтрая, отмечая, что, есть большая вероятность того, что у этих пациентов коронавирусная инфекция может прогрессировать быстрее и протекать в более тяжелой форме, может развиться воспаление легких, болезнь также может крайне негативно сказаться на здоровье сердца.
Почему курильщики и люди с хронической обструктивной болезнью легких более восприимчивы к вирусу?
Прежде всего, новый коронавирус более контагиозный по сравнению с уже знакомыми нам вирусами вроде вируса гриппа. Во-вторых, хроническая обструктивная болезнь легких, а также курение, вызывают изменения в дыхательных путях человека, которые изменяют восприимчивость дыхательных путей, мешают естественному самоочищению дыхательных путей. В-третьих, последствия курения и ХОБЛ снижают потенциал антител и иммунной функции легких и дыхательных путей. В-четвертых, мы знаем, что, коронавирусы в целом, и новый коронавирус вызывает такую чрезмерную реакцию иммунной системы, которую, говоря простым языком, называют нецелесообразной реакцией, результатом которой становится воспаление легких, наносится вред сердцу.
Новый коронавирус: как влияет на обычного человека и как влияет на курильщика или человека с ХОБЛ?
Согласно результатам исследования, которое недавно провели и опубликовали в Китае, у курильщиков шанс развития воспаления легких при новой коронавирусной инфекции в 14 раз выше. Риск умереть от осложнений, вызванных коронавирусом, также выше. И во многих случаях это обусловлено тем, что у пациентов помимо ХОБЛ, есть также другие сопутствующие заболевания, например, заболевания сердца.
Какие факторы влияют на заражение и прогрессирование заболевания?
Доказано, что фактором прогрессирования заболевания, но и подверженности заболеванию коронавирусом являются ХОБЛ, заболевания легких в целом, болезни сердца (прежде всего сердечная недостаточность) и диабет. Также в опасности пациенты с астмой и интерстициальной пневмонией.
Курение электронных сигарет тоже повышает риск!
Должны сразу отметить, что восприимчивость к новому вирусу повышает не только курение обычных сигарет. Касается это и электронных аналогов, а также кальянов и, в целом, всех табачных и курительных изделий, например, марихуаны.
Как понять, что у пациента коронавирус, а не обострение ХОБЛ или другого заболевания легких?
Прежде всего, этот человек должен был сталкиваться с кем-то, кто заражен или является носителем коронавируса. Коронавирусная инфекция чаще всего вызывает симптомы, характерные для заболеваний нижних дыхательных путей, такие как сухой кашель, температура, и, иногда, затруднения дыхания. Симптомы заболевания верхних дыхательных путей, такие как насморк, не являются особенно характерными для нового коронавируса. Главным симптомом обострения ХОБЛ является усилившаяся одышка, кашель, который стал беспокоить чаще (кашель может быть просто мокрым, может быть даже гнойным). Температура для обострения ХОБЛ – очень редкое явление. Естественно, человеку самому может быть сложно определить эти различия, особенно если человек болеет, и, к сожалению, не знает, чем это вызвано. И не установлено, не вызвано ли это двумя заболеваниями – обострением ХОБЛ и коронавирусом – в таком случае пациенту необходимо электронно связаться со своим врачом (это может быть семейный врач или пульмонолог), и посоветоваться с ним, чтобы узнать, что следует делать, какие лекарства принимать и какими могут быть дальнейшие шаги.
Новый коронавирус может вызвать обострение ХОБЛ и может ли коронавирус повредить легкие пациентов с ХОБЛ?
Точные данные отсутствуют, но, отталкиваясь от аналогичных заболеваний, можем сказать, что скорее может вызывать обострение ХОБЛ, чем нет. Если говорить о том, какие последствия будут для таких пациентов – на этот вопрос пока отвечать рано. Мы знаем, что при заболевании коронавирусом функционирование легких ухудшается, в дыхательных путях возникают препятствия для передвижения воздуха, что пациенты довольно сильно ощущают. Но если мы имеем обострение ХОБЛ, вызванное коронавирусом или другим вирусом, который сейчас, к сожалению, тоже активен (респираторно-синцитиальный вирус или вирус гриппа А), и может вызвать вызвать обострение ХОБЛ, тогда обострение ХОБЛ может в дальнейшей перспективе сказаться на функции легких.
Как на прогрессирование коронавируса влияют другие заболевания легких и какие есть рекомендации?
В группе риска – астматики, люди с интерстициальной пневмонией, и другие пациенты, у которых потенциал легких снижен. Подводя итоги, что должны учитывать пациенты? Пациентам важно следовать следующим рекомендациям, основополагающая из которых – самоизоляция. Пациенты должны оставаться дома, работать из дома, заказывать все необходимое домой (лекарства, товары, еду), у некоторых есть возможность заказывать еду из хороших ресторанов. Визиты врачей или другие необходимые посещения (например, визит социального работника), должны происходить следующим образом: посещающий вас человек должен надеть маску, перчатки и так далее, вы сами должны быть в хирургической маске.
Следите за своим заболеванием легких и обострениями. Сравнивайте нынешнее состояние с состоянием раньше, а также с тем, как протекали обострения раньше. Была ли температура? Был ли кашель и какой он был?
Будьте вакцинированы! Делайте те вакцины, которые вам предлагают (вакцина от гриппа, пневмококковая вакцина и вакцина от гемофильной инфекции).
И, самое главное. Откажитесь от курения. Сейчас. У курильщиков коронавирус протекает тяжелее, вероятнее развитие более тяжелой формы болезни и нанесение вреда сердцу, возникновения воспаления легких, которое, как мы знаем, является частой причиной смерти при заболевании коронавирусом в Италии.