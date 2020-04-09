ВИДЕО ⟩ Похудевшая Лолита показала фигуру в «голом» комбинезоне

Фигура Лолиты в обтягивающем комбинезоне телесного цвета, усыпанном стразами, смотрится просто бомбически. Талия кажется просто осиной. Хотя певица и не скрывает, что надела корсет, все равно заметно, как она похудела.

Разумеется, подписчицы сразу стали интересоваться секретом того, как звезде удалось так стремительно сбросить вес. А Лолита и не намерена этого скрывать. Ей помог эндокринолог, который буквально «починил» ее организм.

«Возраст — это то, что мы о себе думаем, — всегда говорила Лолита. — Если бежать в тренажерный зал и по косметологам, то исключительно из любви к себе. Я себя люблю, я хочу хорошо выглядеть, я счастливая мать и жена. Постарайтесь жить полной грудью, обязательно ставьте цели и к ним идите. И не забывайте, что одна из главнейших целей взрослого человека — развитие. Самое страшное — когда тебе 30, ты вся прооперирована пластическим хирургом, выглядишь как топ-модель, а глаза старенькие и холодные».