ВИДЕО ⟩ Похудевшая Лолита показала фигуру в «голом» комбинезоне

После расставания с пятым мужем Лолита хорошеет на глазах. Не так давно она продемонстрировала, как выглядит в купальнике, и собрала сотни комплиментов.
А новый наряд, хоть и не пляжный, а сценический, вызвал еще больше восторга, сообщает wday.ru. «Ну где еще на карантине примерить костюмчик, который собиралась надеть на шоу в „Крокусе“, — шутит Лолита в небольшом видео, которое записала для фолловеров перед участием в программе Ивана Урганта. — Надеюсь, сегодня покорю сама себя. По-моему, я крутая тетка!»
Фигура Лолиты в обтягивающем комбинезоне телесного цвета, усыпанном стразами, смотрится просто бомбически. Талия кажется просто осиной. Хотя певица и не скрывает, что надела корсет, все равно заметно, как она похудела.
Разумеется, подписчицы сразу стали интересоваться секретом того, как звезде удалось так стремительно сбросить вес. А Лолита и не намерена этого скрывать. Ей помог эндокринолог, который буквально «починил» ее организм.
«Возраст — это то, что мы о себе думаем, — всегда говорила Лолита. — Если бежать в тренажерный зал и по косметологам, то исключительно из любви к себе. Я себя люблю, я хочу хорошо выглядеть, я счастливая мать и жена. Постарайтесь жить полной грудью, обязательно ставьте цели и к ним идите. И не забывайте, что одна из главнейших целей взрослого человека — развитие. Самое страшное — когда тебе 30, ты вся прооперирована пластическим хирургом, выглядишь как топ-модель, а глаза старенькие и холодные».