Чт, 9.04.2020
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КАК ДЕВОЧКА! ⟩ 42-летняя Климова дразнит фанатов фигурой в крохотном наряде

Екатерина Климова

ФОТО: Instagram

Актриса поделилась фото со своими детьми.

Многочисленные поклонники Екатерины Климовой не устают засыпать актрису комплиментами из-за ее внешности. Многие отмечают, что Екатерина обладает идеальными чертами лица, другие не могут скрыть восторга, глядя на стройную фигуру знаменитости. Поэтому совершенно неудивительно, что и новые фото Климовой, которыми она поделилась в Instagram, не остались без внимания фанатов.

Так, в своей соцсети 42-летняя знаменитость опубликовала несколько архивных фотографий, сделанных во время отпуска со своими детьми. В кадре Екатерина предстала в мини-юбке и коротком топе. Такой наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру Климовой. В комментариях многие поклонники отметили, что актриса выглядит ровесницей своих детей.

"Воспоминания как сны, реальность как фантастика", - подписала фото артистка.

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