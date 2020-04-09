КАК ДЕВОЧКА! ⟩ 42-летняя Климова дразнит фанатов фигурой в крохотном наряде

Многочисленные поклонники Екатерины Климовой не устают засыпать актрису комплиментами из-за ее внешности. Многие отмечают, что Екатерина обладает идеальными чертами лица, другие не могут скрыть восторга, глядя на стройную фигуру знаменитости. Поэтому совершенно неудивительно, что и новые фото Климовой, которыми она поделилась в Instagram, не остались без внимания фанатов.