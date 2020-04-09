ВАЖНО ЗНАТЬ ⟩ Как отличить работающую медицинскую маску от подделки? Два простых способа

По словам врачей, маска не способна полностью защитить вас от вируса. Помимо этого, их необходимо регулярно менять. Стоит отметить, что их эффективность зависит от того, насколько плотно маска прилегает к лицу.

Что касается одноразовой маски, то ее необходимо менять раз в час, с бумажным фильтром – раз в 2 часа, с бактерицидным барьером – раз в 3-4 часа. Если же маска намокла, то её необходимо сразу выбросить. Использованную маску стирать бесполезно, утилизируйте её.

Респираторные маски, которые предназначены для врачей и медсестёр, могут защищать вас около восьми часов. Также они должны подбираться к вашему размеру головы. Если у вас борода, усы или бакенбарды, то придётся их сбрить. К слову, данную маску нельзя носить очень долго. Дело в том, что у вас могут начаться проблемы с дыханием. Хирургические маски с гидрофобным материалом внутри обычно используются во время операций. Они являются самыми дорогими.