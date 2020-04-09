ПРОСТО БОМБА ⟩ 65-летняя мать Навки потрясла Сеть фантастическим шпагатом

«Та-да-да-дам. Вот так вот, девочка просто. А вы говорите, в кого у меня такая грация. Олимпийская чемпионка - молодец мамочка», - восхищенно говорит на записи Навка.

Добавим, что маме Навке уже 65 лет. Олимпийская чемпионка очень годится матерью и считает ее шикарной женщиной. «От осинки не родятся апельсинки! Моя шикарная мама. Период самоизоляции на пользу! Мама стала заниматься со мной в зале, говорит, что даже сама не верила, что снова так сможет, но, как видите, у нее всё получилось!!! А вы так сможете?» - подписала ролик Навка.