ПРОСТО БОМБА ⟩ 65-летняя мать Навки потрясла Сеть фантастическим шпагатом

Известная фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка очень гордится своей мамой Раисой Анатольевной, которая в настоящий момент проводит карантин вместе с дочерью, где наравне с ней принимает участие в тренировках, пишет Topnews.
Фигуристка же поспешила показать успехи своей матери, записав коротких ролик, где Раиса Анатольевна смогла сесть на продольный шпагат за небольшой промежуток времени.
«Та-да-да-дам. Вот так вот, девочка просто. А вы говорите, в кого у меня такая грация. Олимпийская чемпионка - молодец мамочка», - восхищенно говорит на записи Навка.
Добавим, что маме Навке уже 65 лет. Олимпийская чемпионка очень годится матерью и считает ее шикарной женщиной. «От осинки не родятся апельсинки! Моя шикарная мама. Период самоизоляции на пользу! Мама стала заниматься со мной в зале, говорит, что даже сама не верила, что снова так сможет, но, как видите, у нее всё получилось!!! А вы так сможете?» - подписала ролик Навка.
В комментариях к публикации люди выразили свое уважение к матери спортсменки, а также предложили ей организовать онлайн-уроки.