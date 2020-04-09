ВЫ СОГЛАСНЫ? ⟩ Эстонский блогер Лиза Линд назвала десять причин, почему она путешествует

Сегодня Лиза вспомнила свое путешествие в Непал, поделилась с поклонниками милым снимком из Катманду и написала десять причин, почему она обожает путешествовать.

«10 причин, почему я путешествую: учусь, чувствую себя свободной, наслаждаюсь анонимность, лучше узнаю себя, знакомлюсь с новыми людьми, бросаю себе определенные вызовы, чувствую себя более живой, познаю другие культуры, жизнь слишком коротка, чтобы Потому что жизнь слишком коротка, чтобы не...По каким причинам вы любите путешествовать?» - спрашивает своих подписчиков роскошная блондинка.