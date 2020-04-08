Анна Семенович постригла своего мужчину налысо

Анна Семенович на карантине скучает. На период самоизоляции компанию ей составили молодой человек и младший брат. Артистка признается – втроем совсем не скучно.

Поскольку никаких концертов и мероприятий у нее нет, звезда с удовольствием делится с поклонниками архивными фото и различными рецептами.

На днях звезда решила сменить амплуа и освоить новый для себя навык. Она постригла молодого человека. Дело в том, что все парикмахерские и салоны на данный момент все еще закрыты. Уже многие звезды признались, что им самим пришлось взять в руки машинку для стрижки.

Анна не только посмеялась над этой ситуацией, но и сняла весь процесс на видео. По словам артистки, карантин прошел удачно. Теперь у нее есть новая профессия и лысый мужчина.

Кстати, женщина пусть и частично, но впервые показала своего возлюбленного. Ранее в интервью журналистам исполнительница признавалась, что они вместе уже год. Звезда честно рассказала – в этот раз она оказалась настолько влюблена, что уже готова к семье и детям. Для нее самой это стало большой неожиданностью, ведь еще пару лет назад артистка исключала подобную возможность. Семенович хотела и дальше вести праздный образ жизни с посещением вечеринок и светских мероприятий.