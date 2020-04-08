Ср, 8.04.2020
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НЕВЕРОЯТНЫЙ УЩЕРБ ⟩ Эстонская метал-группа раскрыла сумму ущерба от отмененных концертов

Metsatöll.

ФОТО: Erakogu

Барабанщик Metsatöll Тынис Ноевере сказал, что в период с апреля по май в общей сложности отменено 29 концертов, и ущерб очень велик, пишет Elu24.

«Если я помню верно, то в настоящее время сумма составляет порядка 45 000-50 000 евро. Это очень болезненный удар для всех. Не только для музыкантов, но и для людей, работающих в музыкальном секторе, которые организуют концерты. Организаторы мероприятий, компании по аренде звукового оборудования, которые сегодня все безработные», — сказал Ноевере в музыкальном шоу «R2TV».

«Лето - самый большой источник дохода для большинства групп, и если летние фестивали отменяются, то эстонские музыканты окажутся в беде», — заявил музыкант.
 

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