НЕВЕРОЯТНЫЙ УЩЕРБ ⟩ Эстонская метал-группа раскрыла сумму ущерба от отмененных концертов

«Если я помню верно, то в настоящее время сумма составляет порядка 45 000-50 000 евро. Это очень болезненный удар для всех. Не только для музыкантов, но и для людей, работающих в музыкальном секторе, которые организуют концерты. Организаторы мероприятий, компании по аренде звукового оборудования, которые сегодня все безработные», — сказал Ноевере в музыкальном шоу «R2TV».