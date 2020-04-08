ФОТО ⟩ Михаил Галустян запустил новый челлендж, сбрив усы и бороду

Российский комик и актер Михаил Галустян запустил новый челлендж в Instagram, который получил название «Меняйся дома». Об этом пишет TVNET.
Галустян на своей странице опубликовал видео, где его дети сбривают ему бороду и усы. Затем артист продемонстрировал конечный результат.
«Никакой рекламы, никакой политики! Просто я запускаю домашний челендж», – написал Галустян.
Комик также передал эстафету своим коллегам по шоу-бизнесу – юмористу Александру Ревве, хоккеистам Александру Овечкину и Илье Ковальчуку, актеру Дмитрию Нагиеву, блогерам Амирану Сардарову и Гусейну Гасанову, а также музыканту Семёну Слепакову. Пока никто из них вызов не принял.