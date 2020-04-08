Ср, 8.04.2020
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ФОТО ⟩ Михаил Галустян запустил новый челлендж, сбрив усы и бороду

Михаил Галустян

ФОТО: скриншот с youtube.com

Российский комик и актер Михаил Галустян запустил новый челлендж в Instagram, который получил название «Меняйся дома». Об этом пишет TVNET.

Галустян на своей странице опубликовал видео, где его дети сбривают ему бороду и усы. Затем артист продемонстрировал конечный результат.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Никакой рекламы, никакой политики! Просто я запускаю домашний челендж», – написал Галустян.

Комик также передал эстафету своим коллегам по шоу-бизнесу – юмористу Александру Ревве, хоккеистам Александру Овечкину и Илье Ковальчуку, актеру Дмитрию Нагиеву, блогерам Амирану Сардарову и Гусейну Гасанову, а также музыканту Семёну Слепакову. Пока никто из них вызов не принял.

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